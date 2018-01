Cae violento arrebatador en el Piedrabuena

De manera inicial, se habría dado un incidente en el interior de un domicilio donde vive la ex pareja del sospechoso. Según fuentes policiales, el hombre habría forcejeado con la mujer, además de insultarla; enseguida, vecinos se comunicaron con las fuerzas de seguridad para advertirlas sobre el hecho. Por este motivo, se llevó a cabo un inmediato despliegue de efectivos de la Comisaría 24.

Mientras tanto, el joven abandonó la vivienda de su ex novia y en el camino no dudó en golpear a una mujer de 67 años para apropiarse de una billetera. El delincuente logró su cometido y escapó a la carrera por calle Brasil, muy cerca de su intersección con Río Negro.

Sin embargo, los agentes de la Unidad 24 ya se encontraban en su búsqueda y, cuando lo observaron, empezaron a perseguirlo. El ladrón, indicaron las fuentes, trató de desembarazarse de la billetera y ocultarse en un descampado aunque finalmente fue interceptado y reducido.

Apenas fue apresado, la Policía comprobó que el sospechoso tiene 20 años y que no registra antecedentes penales. De igual modo, se le informó de la apertura de una causa penal por el delito de hurto. Asimismo, no se descartaba la presentación de alguna denuncia por parte de la ex pareja del joven por lo sucedido antes del robo.

Los incidentes se desarrollaron pasadas las 19 del jueves y una vez más, fue fundamental el aporte de los vecinos comunicándose con la Policía. A la hora de dar precisiones sobre el procedimiento, el comisario Miguel Ángel Relmo indicó que detuvieron “a una persona joven por robarle la billetera a una señora. Antes también había tenido un altercado en el domicilio de su ex pareja. Por este último hecho también recibimos una llamada de alerta. Afortunadamente logramos atraparlo a unas pocas cuadras”.

