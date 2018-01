Buscarán revertir condena a policías por balear a pibe

“Cuando comuniquen la sentencia completa, la vamos a impugnar”, enfatizó el abogado Gustavo Lucero, quien, en diálogo con LM Cipolletti, no ocultó su gran enojo por la posición que adoptó el juez Guillermo Baquero Lascano.

Días atrás, apenas se dio por finalizado el repaso de la parte resolutiva del fallo que declaró culpables a los policías Mario Leiton y Matías Gutiérrez, hubo muestras de enorme satisfacción de los familiares y allegados a la víctima, pero a la vez generó la indignación del representante legal de los condenados. “Es realmente paupérrimo el veredicto que, por una cuestión estratégica, no voy a hacer críticas puntuales porque no quiero darles chances (a los jueces) de que intenten mejorar los fundamentos”, indicó Lucero, visiblemente molesto.

Lejos de aceptar la declaración de culpabilidad, el abogado puntualizó que “nadie puede decir que hay dos policías condenados, porque estos policías hoy por hoy siguen siendo inocentes, no existe una sentencia condenatoria que esté firme”.

Por otra parte, consideró fuera de lugar las apreciaciones sobre los acusados y aseguró: “Es la primera vez que veo que un tribunal hace expresiones moralistas. En un momento el tribunal miró a los policías y les dijo: ‘Me parece increíble que la Policía de Río Negro tenga policías como ustedes’. Esto no tiene ningún carácter de jurídico, creo que es un exceso”.

En cuanto a los argumentos expresados, Lucero tampoco les dio entidad suficiente. “Han mencionado cosas en el veredicto que no se ajustan al juicio, pareciera que el tribunal vio otro juicio. El comentario que yo tuve es que quien estaba expresando los fundamentos del veredicto parecía el abogado de la parte querellante”, precisó.

Finalmente, Lucero manifestó no entender los sentimientos del juez Baquero Lascano: “¿Tanta bronca tenía? Dijo que acá vino una policía a mentir; tanta bronca tenía que dice que no entendía por qué acá no estaban enjuiciados el jefe de la unidad y el segundo jefe; o sea, yo quiero que alguien me explique a qué se debe toda esta bronca de parte de magistrados que no tienen que ser pasionales, ellos tienen que ser objetivos”.

LO QUE SE VIENE

Sentencia y el juicio de cesura

La declaración de culpabilidad de los policías Mario Leiton y Matías Gutiérrez fue por unanimidad, mientras que un tercer acusado, Claudio García, resultó absuelto. Apenas se cumpla la lectura de la sentencia, la Oficina Judicial deberá programar el denominado juicio de cesura, donde la fiscalía y la querella tendrán oportunidad de reclamar una pena de prisión para Leiton y Gutiérrez. Se especula que los pedidos de los acusadores serán de cárcel efectiva.