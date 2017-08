La Policía de Río Negro se encuentra rastreando el celular de Cintia Belmar, desaparecida en las inmediaciones del Jardín de Infantes de la Escuela 16 en Bariloche.

El hermano aseguró que a su madre le llegó un mensaje de ella diciendo que la habían subido a una camioneta y luego de esto no se supo más nada.

Fuentes de la Policía señalaron que la fuerza activó todos los protocolos para intentar dar con el celular de la joven.

En las últimas horas trascendió una supuesta conversación vía WhatsApp entre una amiga de Cintia y una persona que habría hallado el celular. “No soy Cintia. Me encontré el celu tirado y ahora lo tiro porque no quiero tener problemas”, dicen los mensajes, a los que la amiga respondió que no lo tire y que se lo dé.

La familia de la joven desaparecida radicó ayer la denuncia en la Comisaría Segunda de Bariloche. Cintia tiene 22 años, es delgada, mide un metro cincuenta, rubia, ojos claros, piel blanca. Vestía un jeans, botas negras y campera beige. Ante cualquier información comunicarse con cualquier unidad policial o al 911.