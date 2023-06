Burlando dijo que el caso Cecilia Strzyzowski "es salvaje"

"Estoy tratando que todas las líneas de investigación se agoten", expresó el abogado, quien agregó que la madre de la joven de 28 años desaparecida "es una mujer combativa".

marcha caso cecilia chaco La mamá de Cecilia encabezó una marcha multitudinaria para pedir justicia por su hija. Gentileza Clarin

Tas una reunión de más de una hora con los fiscales que tienen a su cargo el caso, el abogado explicó que la investigación por el presunto femicidio de Cecilia "es muy complicada, pero existe mucha voluntad por parte de los encargados en la investigación", y dijo que el jueves presentará una "batería de medidas de pruebas" para "fijar la postura de la querella".

"Hay gente detenida, hay una investigación que está avanzando, en pleno proceso de crecimiento, pero no sabemos algunas circunstancias que son importantísimas, no tenemos ni más ni menos que el cuerpo, por lo que hay que buscar alternativas por si no aparece el cuerpo de Cecilia", agregó.

Por otra parte, insistió en que "la mecánica delictiva que han utilizado estos salvajes es pocas veces vista, ni en las películas hay temas tan salvajes y horrendos. Matar a una persona con la que tienen un vínculo para destrozarla y triturarla me parece que no entra en ninguna cabeza".

Cecilia Strzyzowski.jpg Este miércoles declaró Marcela Acuña, madre de César Sena. El encuentro duró cerca de tres horas y no respondió preguntas.

La hipótesis de Burlando sobre el hecho

El abogado consideró que el hecho "fue planeado para cometerlo en este lugar, hubo planificación emparentada con la impunidad y creo que lo que debemos resaltar es una cuestión de odio hacia Cecilia" y no descartó la posibilidad de que "haya más responsables" en el hecho y que, a través de la tecnología se puedan encontrar a otros cómplices".

"Esto termina en un juicio por jurados que seguramente será dramático", sentenció el letrado, quien aseguró que planea reunirse esta misma tarde con la madre de Cecilia para analizar las medidas de prueba que presentará mañana.