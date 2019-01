"Es importante las referencias que aporta, lo incluimos el día lunes en un escrito para que la Justicia tenga conocimiento de lo que sucede en el entorno familiar de la denunciante", sostuvo.

"Esto no es creatividad de Burlando como se pretendió decir. No lo inventamos", indicó el abogado despegándose de los dichos de Lescano, quien el viernes dijo que no creía que Darthés haya violado a Thelma Fardín.

Con respecto a cómo seguirá el proceso judicial, confirmó que en unos días viajará a Nicaragua y que trabajará con profesionales en ese país y Brasil, donde actualmente vive el actor.

"La mínima duda respecto de su responsabilidad en este caso me hubiera apartado", sostuvo Burlando y manifestó que Darhés está en el exilio. "Desde el punto de vista social y civil, estamos ante una persona que no tiene existencia. Es un muerto civil", concluyó.

LEÉ MÁS

Calu Rivero: "Pensé en dejar de actuar para siempre"

La hermana de Thelma Fardín: "No creo que Darthés la haya violado"