Botella está conforme, pero igual quiere un 8

Aunque el mercado de pases es complejo, el DT de Cipo no se resigna.

Duilio Botella ya tiene al defensor central que quería y, pese a las dificultades que presenta el mercado de pases en el receso del Federal A, no se resigna y no descarta la llegada de un mediocampista. “Un volante por derecha que tenga recorrido y que sea agresivo para atacar. Los que tenemos en el plantel son más posicionales. Pero no hay nada avanzado”, expresó el nuevo técnico de Cipolletti.