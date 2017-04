La información surgió desde la Comarca y llegó a oídos de los dirigentes albinegros, que lógicamente verían con muy buenos ojos esta posibilidad, soñando con un marco histórico para un partido de semejante envergadura.

Desde el Bajo Flores, en Buenos Aires, no negaron la chance. El manager deportivo de la institución Bernardo Romeo, aseguró a LM Cipolletti “haber escuchado sobre esta posibilidad”, aunque evitó marcar tendencia de cara a un cruce que por reglamento se debe dar en un escenario neutral.

Por lo pronto, el político local tiene previsto reunirse con gente de Torneos y Competencias para las próximas horas. El primer paso será interiorizarse en la cuestión económica, necesaria para asegurar la presencia de la institución de primera división, además de cuestiones de infraestructura.

El Coloso tiene un antecedente potente en su haber, y no hace mucho, Argentina-Haití con Diego Maradona de técnico de la Selección hace siete años.

Con tribunas tubulares se creó el marco acorde para una masiva presencia de espectadores y entonces se restauraron los vestuarios por completo, algo que sería sencillo de reciclar en esta oportunidad. “Quiero ver si está la posibilidad en términos económicos. Pero no queremos crear una falsa expectativa en la gente porque primero tenemos que ver cuál es el esquema de financiamiento. Estamos en la previa”, expresó Rioseco públicamente.

Queda tiempo

El partido tan esperado por el hincha albinegro está lejos de tener un fecha concreta. Protagonista en el certamen de primera división y jugando Copa Libertadores, no son muchas las ventanas disponibles que tiene San Lorenzo. Cutral Co es la primera sede con interés real por jugar ese partido. Con anterioridad se insinuó a Mendoza o Salta como posible destino del cruce. Sin dudas, dos plazas en las que el marco no sería el mismo que el del Coloso por la cercanía entre esta ciudad y Cutral Co.

Tiempo de esperas y gestiones, mientras el equipo rionegrino avanza en el calendario del Federal A, otro de los que se quedó sin mucho margen en cuanto a fechas por la demora en el inicio de este 2017 que ya está en etapas decisivas por el ascenso a segunda y también en la parte inferior del cuadro, donde luchan por mantenerse en la categoría.

Cipo ya anunció que preparará indumentaria especial para ese día y los jugadores reconocieron la importancia de enfrentar a un rival de tanta jerarquía.

En la calle, los simpatizantes ya sueñan con la caravana por Ruta 22 hacia un día histórico que de manera oficial contra un grande no se da desde hace 32 años.

“Todavía no tenemos información de la gente que organiza el evento. Escuchamos esa versión de Cutral Co. Vamos a estar atentos, es un partido importante para nosotros”. Bernardo Romeo Manager deportivo de San Lorenzo

Escenario

La selección de Maradona ya estuvo en el Coloso del Ruca Quimey en 2010

Para entender la trama que puede terminar con el partido de San Lorenzo y Cipolletti por la Copa Argentina en Cutral Co, hay que referir a la cuestión económica.

El atractivo de los equipos grandes visitando las provincias es uno de los principales ganchos que la organizadora (antes Santa Mónica, ahora Torneos y Competencias), encuentra para justificar sitios poco habituales.

Formosa, por ejemplo, se quedó en este 2017 con los derechos de River Plate cruzándose con Atlas. Es la única plaza de los equipos grandes confirmada, aunque la fecha dependerá del Millonario.

Así surgió la idea de que Cipolletti puede volver al estadio de Alianza de Cutral Co. En el Coloso ya jugó la Selección argentina que dirigía Diego Maradona, la misma que integró Juan Pablo Pereyra, actualmente en el plantel albinegro.

La firma comercial era la encargada de organizar los encuentros amistosos del seleccionado en la previa a Sudáfrica 2010, justamente la que ahora rige los destinos del trofeo que clasifica al campeón a la Libertadores.

Con esos contactos, el intendente de la comarca neuquina, José Rioseco, mantuvo contactos telefónicos en los últimos días y representantes de la promotora mantendrán un encuentro con el político para plantear sus exigencias.