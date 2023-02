Barby Franco mostró cómo terminó decorando el cuarto de Sarah, su hija

2.JPG

Por otro lado, la influencer habló de todo lo que significa para ella el hecho de ser mamá por primera vez, debido a todas las cosas nuevas que le ha tocado hacer.

"Sarah se porta re bien, es una santa. A mí la parte B, no me la explicaron nunca. Me dijeron es lo mejor del mundo vas a ser súper feliz, pero la parte B nadie me la contó. De los cólicos no tenía idea, lo descubrí con ella", inició Barby en una nota para LAM.

"Descubrí los cólicos, no dormir más, levantarme todos los días a las 7 u 8 de la mañana que no estaba en mis planes. Sí, es verdad, no le di bola. Se hace caca cada dos horas. Darle la teta cada una hora y media o dos. Es mucho", agregó la modelo.

"Y levantarme a las siete de la mañana porque Sarah es un reloj. Ella hace todo bien, toma teta, hace provechito y se va a dormir. Pero, con el tema cólicos la pasamos mal la semana pasada, pero ahora estamos bien", expresó sobre la parte que más le cuesta de la maternidad.

"Ahora está acá en casa, me ayuda un montón, cambia pañales. Es muy divertido, el otro día le puso mal el pañal. Tiene experiencia, pero el otro día lo quise filmar y no quiso. Hace 30 años que fue papá, y ahora cambió mucho todo. Antes los bebés dormían boca abajo, y ahora te dicen boca arriba", cerró Barby destacando el papel de padre de Burlando.