Ávila: "Creo que vamos a tener una chance más"

Puertas adentro en La Visera de Cemento, el plantel de Cipo trabaja pensando en Sansinena, después de dejar tres valiosos puntos en Puerto Madryn, donde fueron superiores al local, pero pagaron caro la falta de efectividad.

“No nos llevamos los tres puntos que queríamos, pero ahora hay que pensar en lo que viene y yo creo que vamos a tener una chance más”, expresó con optimismo el volante Ezequiel Ávila, titular frente al Aurinegro.

El cruce del sábado fue bisagra para el Albinegro, porque se dieron una serie de resultados que lo favorecían, porque hizo un buen partido y porque mereció volver con los tres puntos, pero falló en los últimos metros y como el axioma futbolero lo indica, los goles que desperdició los terminó pareciendo en su propio arco, volviendo sin nada desde Puerto Madryn.

“Se genera como una frustración por no poder convertir, tuvimos muchas chances claras de marcar y ellos llegaron una vez y nos hicieron el gol. La verdad que te frustra cuando no se te dan los goles”, se lamentó Ávila.

Una manito del Rojo

“De alguna forma lo vamos a seguir al partido, tengo una página que sigue todas las ligas, porque escucharlo o mirarlo no creo, porque voy a estar muy nervioso”, confiesa Ávila, uno de los futbolistas que ganó protagonismo en esta temporada. “Ojalá se dé un resultado que nos ayude”, agregó.

El partido frente a Sansinena estuvo cerca de reprogramarse, ya que la Policía había pedido un cambio de fecha, aunque luego desistió y aseguró que garantizará el operativo de seguridad en La Visera.

"Hasta ahora no hemos hablado nada de la reválida, sabemos que vamos a tener una chance más y que no la podemos desaprovechar", afirmó, Ezequiel Ávila, mediocampista de Cipolletti

Se despide en casa

En el reducto de calle O’Higgins no queda otro opción que sumar de a tres, dependiendo de sí mismo o no. “El partido del domingo lo tenemos que ganar como sea, no importa el resultado de los otros, nosotros lo tenemos que ganar, es lo único que nos sirve”, afirmó Ávila. Y agregó: “Es bueno tener el último partido en casa, ojalá se dé todo, nosotros podamos ganar y clasificarnos”.

De la opción de jugar la Reválida, en el plantel no se habla. “Hasta ahora no hemos hablado nada de eso, sabemos que vamos a tener una chance más y sabemos que no la podemos desaprovechar”, expresó el mediocampista cincosaltense.

Jara se quedó sin fútbol hasta el 2018, pero Piñero da Silva evoluciona

Para el cierre de la fase de grupos de la zona 1, el domingo frente a Sansinena, Damián Jara ya es una baja confirmada.

El defensor se lesionó en la derrota albinegra frente a Deportivo Madryn y tendrá por lo menos un mes de recuperación.

Según confirmó Guillermo Olguín, del cuerpo médico albinegro, se trata de una distensión del ligamento lateral interno en la rodilla derecha.

Jorge Piñero da Silva, por su parte, evoluciona favorablemente de la contractura en el aductor derecho. El sábado frente al Aurinegro, estuvo en cancha en los últimos 25 minutos, cuando Cipo ya caía por la mínima.