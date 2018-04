Ávalos: "Los asesinos de Sergio están vinculados al poder"

Don Asunción y Mercedes, el papá y la hermana de Sergio, dialogaron en exclusiva con LMN. “Tenemos la sensación de que se puede llegar a cerrar un relato social de lo que le sucedió a Sergio, pero realmente no sé si vamos a tener respuesta de la Justicia Federal y si los culpables van a ir presos. Ojalá logremos que vayan presos tanto los autores materiales como los encubridores”, reveló la hermana del estudiante de la UNCo visto por última vez la madrugada del 14 de junio de 2003 en Las Palmas.

Durante años a Mercedes le costó poner en palabras que Sergio fue asesinado y siempre hablaron de desaparición, pero a esta altura y con los últimos relatos de testigos bajo reserva, incorporados a la causa, ya lo admite, aunque sabe que la lucha continúa.

“Creemos que a Sergio lo mataron en el boliche y de ahí lo hicieron desaparecer, porque después nadie más lo vio”, explica Mercedes después de participar de una conferencia de prensa donde hubo un contundente apoyo a la familia y a su abogado Virgilio Sánchez, a quién la Justicia Federal le impuso un bozal legal tras una serie de informes que publicó LMN donde se develó parte de la trama de lo que le ocurrió al joven en el boliche y hasta quiénes serían los presuntos autores del crimen y los encubridores de la desaparición.

“Está comprobado que Sergio entró al boliche, por eso tenemos la seguridad de que lo desaparecieron en Las Palmas. Hasta el día de hoy no sabemos el porqué, pudo haber sido casualidad o equivocación”, supone su hermana.

La prostituta vip

Un testigo, apuñalado la noche antes de declarar en julio de 2017, confió a la Justicia Federal que una prostituta que participa en fiestas con funcionarios y gremialistas neuquinos vio cómo el personal de seguridad golpeaba a Sergio y aseguró que les escucho decir que se les había ido la mano. Después, lo sacaron muerto del local en un utilitario para hacerlo desaparecer.

“Desde el primer momento, en la causa existió la hipótesis de la mujer con la que bailó Sergio. Ahora, esta hipótesis está muy bien trabajada y con datos fehacientes como para poder comprobar que a Sergio de ahí lo desaparecieron, y hoy estamos más cerca de saber quiénes son los responsables. Podemos decir que estuvo en el lugar y momento equivocados”, aseveró Mercedes.

“Quienes saben cómo desaparecer a una persona sin dejar ningún rastro son las fuerzas militares y la Policía, y se encubren unos con otros porque saben que pueden ir presos. No es casualidad que todos los que custodiaron esa noche el boliche declararon lo mismo”, aclaró, en alusión al ayuda memoria escrito en un papel que secuestraron de la casa de un militar chileno retirado sindicado como uno de los asesinos.

“Esto lo venimos diciendo desde el primer momento. Porque dicen que esa noche no hubo lío en el boliche y que fue una noche tranquila, pero hay testigos que declararon que hubo incidentes con un pibe al que se le perdió el ticket del vaso y lo sacaron afuera, que golpearon a otro muchacho en la famosa enfermería, pero nadie había dado datos precisos hasta ahora, que han aportado nombres y se ha dicho quiénes son”, afirmó.

Al militar chileno se le suman un militar argentino conocido como “mono con rabia” y un municipal que hoy trabaja en la comuna neuquina. Estos tres personajes son los que habrían abordado, atacado y asesinado a Sergio cuando hablaba con la prostituta vip.

“Hoy tenemos la seguridad, con algunos datos fehacientes que han ido brindando testigos que están en la causa, como para identificar a esas personas”, resaltó Mercedes.

Tocaron los nervios del poder

Los avances logrados por la querella, porque la fiscalía no movió un ápice de la causa, han permitido reconstruir parte del contexto de la desaparición de Sergio y han tocado nervios sensibles del poder.

“Esta es gente que está vinculada al poder. Se sabe realmente quién fue el o los responsables de que se les haya ido la mano con Sergio y por eso lo desaparecieron. Estamos muy cerca de la verdad y de dar con los responsables, por eso nos quieren callar”, concluyó.

--> Todos patean en contra

A la familia Ávalos todo se le hace cuesta arriba. Durante los 10 años que permaneció la causa en manos de la Justicia provincial, no lograron avances sustanciales y la querella responsabilizó a la fiscal Sandra González Taboada por desviar la investigación y proteger a la Policía.

Después, tuvieron que luchar para que la causa no fuera archivada y pasara a manos de la Justicia Federal. El fiscal federal José María Darquier y el juez federal Gustavo Villanueva la rechazaron; lo mismo hizo la Cámara Federal de Roca, hasta que finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación los obligó a investigarla pero como desaparición forzada de persona.

El fiscal Darquier, según la familia y la querella, no quiere la causa, no tiene una hipótesis de investigación y encima le pone palos en la rueda, cuestionando a los testigos que aportan nueva información. Lo último que hizo fue solicitar un bozal legal para Virgilio Sánchez para que no hable con los medios, medida que fue avalada por el juez Villanueva.

El último cachetazo que sufrió la familia se lo dio la abogada de la UNCo, Celina Fernández, que figura como “amicus curiae”.

“Logramos que se instalara a Fernández como ‘amicus curiae’. La idea es que siga la línea de la familia, pero para nosotros es una gran traba. Hace poco presentó un escrito donde solicitó que no se difunda información de la causa a los medios. Esta mujer actúa igual que el fiscal Darquier y no queremos a alguien en contra sino a favor”, confió Mercedes.