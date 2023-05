Así está la Señorita Lee, la secretaria de Larrea en Seis para Triunfar

Ella es bailarina y actriz por lo que allí puede dar clases y representar obras de teatro y musicales a las que asisten tanto compatriotas suyos radicados en Buenos Aires como argentinos interesados en conocer esa cultura asiática.

“Eché raíces en este país y me quedaré aquí para siempre porque me casé con un argentino y tengo un hijo nacido aquí. De hecho, yo también me nacionalicé y me agregué el nombre Margarita”, reveló la azafata y artista.

La historia de la llegada de Lee al programa de Larrea es muy particular. A fines de los 80 ella se encontraba trabajando como promotora en un centro mayorista de la Avenida Jujuy, donde repartía shampoo entre los clientes.

En ese momento era una veinteañera que se estaba preparando para ser azafata, con una fuerte inclinación por la actuación y el baile. Su jefa le avisó que estaban haciendo un casting para una publicidad de chocolates y le sugirió que se presentara.

La joven coreana le hizo caso y acudió a esa entrevista. El destino quiso que Héctor Larrea viera su audición para el comercial y de inmediato la eligió como secretaria para su ciclo de entretenimientos.

6 para Triunfar

Seis para triunfar se emitía los viernes a las 21 por la pantalla de Canal 9 y lograba picos de rating de 52 puntos. Allí la joven tenía una misión específica: debía alcanzarle sobres al conductor y a los participantes y no podía hablar en español. Lucía su escultural cuerpo con ajustados vestidos que llamaban la atención del público.

“La idea era mantener el misterio sobre mi personalidad”, confesó después la mujer, que hoy tiene 60 años. Esta situación le generó malestar con el tiempo y fue la causa de su alejamiento del programa. “Para mí era una falta de respeto con el público fingir que no había aprendido el idioma. No decir ni una sola palabra en español después de tanto tiempo no me parecía correcto. Se lo planteé a Larrea y él no aceptó mi posición, entonces me tuve que ir”.

La gran oportunidad en televisión le llegó años más tarde de la mano de Germán Kraus, que la convocó para la novela Regalo del cielo, en la que pudo exhibir sus dotes de actriz y expresarse en castellano. También intervino en El Periscopio, con Jorge Rial, y en El humor es más fuerte, con Mario Sapag.