“En relación a los hechos ocurridos en calles de la #ColoniaPortales, la #SSC informa que las primeras versiones señalan que la gresca posiblemente se suscitó por el litigio de un inmueble; policías de la SSC acordonaron la zona para facilitar las labores de la Fiscalía capitalina. Efectivos tomaron conocimiento del deceso de tres personas y un lesionado en la colonia", reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la metrópoli, sin revelar la identidad de los tres fallecidos.

“Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago y hoy ya no estás Luis Alfonso... ¡Que alguien me lo explique...! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años... Ayer fue un día muy triste”, escribió a través de Twitter Mario C. Castañeda, voz de Goku en Dragon Ball, confirmando la noticia.

Eduardo Garza, actor de doblaje de Krillin en el anime de Akira Toriyama, también decidió despedir a su amigo a través de las redes sociales.

“Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona más indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. Descansa en paz”, informó en Twitter.

Desde los años 80, Luis Alfonso Mendoza trabajó en el mundo del doblaje, donde prestó su voz a icónicos personajes de películas, anime y caricaturas. Él fue la voz de Daniel San en Kárate Kid, y también dobló a Carlton Banks, el irritante primo de Will Smith en El Príncipe de Bel Air. En los últimos años, participó además en el doblaje de The Big Bang Theory, donde dio su voz a uno de los personajes principales, el brillante Sheldon Cooper.

En los Looney Tunes fue Bugs Bunny y el conde “Pátula”. Sin embargo, su interpretación más famosa en caricaturas llegó de la mano de Gohan, el hijo de Goku en Dragon Ball. Además interpretó a infinidad de personajes memorables como Dexter, en El Laboratorio de Dexter y Joey Tribbiani en Friends.

De hecho, recientemente el actor celebró en Twitter el nuevo capítulo que filmará el elenco de Friends próximamente en EEUU.

Tras 40 años de brillante carrera, profesionales del doblaje, famosos y amantes de series y películas lamentaron la noticia de su muerte y condenaron el asesinato en redes sociales.

