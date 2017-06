Una de las propietarias del negocio, ubicado muy cerca de la Ruta Chica a no mucha distancia del destacamento policial de la Caminera, relató cómo fue el ataque. El viernes, con mucha impunidad, dos delincuentes ingresaron encapuchados y le pidieron al dueño la recaudación diaria. “Vinieron con armas, cuchillos y parece que afuera había otros más”, reveló la mujer, cuya identidad se mantiene bajo reserva.

El comerciante fue golpeado e intimidado y se vio obligado a buscar más dinero, destinado al pago de un flete para realizar un transporte de un cargamento de cebollas. De esta forma, los asaltantes se apropiaron de casi 30 mil pesos. Cuando parecía que todo había terminado y que los encapuchados se retirarían con el botín, se dirigieron a la casa a través de la puerta trasera del negocio y en una habitación, dieron con la hija del dueño. Fue ahí que se produjo el abuso de la menor, de 15 años.

La adolescente todavía no pudo hablar demasiado con su padre y su madrastra de lo sucedido, por lo que esperan que una psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima la ayude a recuperarse. Según las fuentes, la fiscalía está avanzando en una investigación no sólo por el delito de robo agravado sino también por el abuso sexual.

La familia de comerciantes, de origen boliviano, está muy asustada y confía en que la Justicia local, esta vez, trabaje firmemente para identificar y encerrar a los autores del salvaje asalto. Tampoco saben si seguir adelante con el negocio o mudarse a un lugar más tranquilo. “Roban siempre, quieren aprovecharse de nosotros, no hay límite”, explicó la mujer, con una mezcla de resignación y mucho dolor por el incidente delictivo ocurrido el viernes.

Las víctimas

“Empezamos con un ranchito”

E., como se identificó la dueña del local, contó que vive en Argentina desde hace 13 años y trabaja sin descanso. Además del negocio en la toma Martín Fierro, tiene una plantación de cebollas en General Conesa. Con angustia, dijo a LM Cipolletti que no quiere que sus hijos sufran por los delincuentes y confesó que desde que se instalaron en el lugar donde tienen la despensa fueron “muy maltratados”. “Empezamos con un ranchito, no teníamos nada, pero nosotros trabajamos y por eso pudimos hacer la despensa. Mi marido la atiende y yo sembré cebollas, tenemos la conciencia limpia”, afirmó. De igual modo, la delincuencia actúa con impunidad y no repara en absoluto en la cercana presencia del destacamento de la Caminera. Por este motivo, E. se ríe un poco nerviosa y dice: “Te da vergüenza ir a decirle a la Policía que nos robaron”.

Su expresión mansa se combina con un diálogo fluido como si esperara que el cronista le devuelva alguna seguridad de que ya no deberán soportar otro asalto.