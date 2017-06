Armados hasta los dientes, robaron en un céntrico kiosco

Los delincuentes bajaron de la moto, ingresaron al comercio ubicado en Yrigoyen 737 y con un revólver, se dirigieron a la caja amenazando a los dos jóvenes que se encontraban atendiendo el local. Blandiendo armas de fuego en sus manos, les obligaron a que les dieran dinero en efectivo y varios cartones de cigarrillos.

En diálogo con LM Cipolletti, el dueño del local, Ricardo, aseguró que hay una brecha de horario en el que no hay mucha circulación de vehículos ni peatones y que fue en ese momento que los delincuentes decidieron actuar. “También sabían muy bien dónde estaban ubicadas nuestras cámaras, porque se las ingeniaron para que no se les vieran las caras y se movieron por lugares en los que no se los podía observar con exactitud”, explicó.

Los empleados que se encontraban atendiendo el kiosco en ese momento eran el hijo de Ricardo y un amigo, ambos de alrededor de 40 años. Les ofrecieron comida a los ladrones, pero la rechazaron de manera tajante, ya que sólo querían plata y cigarrillos. “Se ve que hambre no tenían”, dijo el propietario del kiosco Tutti Kuanti.

Según comentó, la cantidad de dinero sustraída rondaría los 2500 y 3000 pesos, y las cajas de cigarrillos fueron varias, aunque todavía no hicieron la cuenta exacta del faltante. “En el apuro por darse a la fuga se les cayeron varios cartones. La moto la habían dejado estacionada en el Banco Provincia”, contó. Afortunadamente, no hirieron a los comerciantes, se hicieron de un pequeño botín en menos de un minuto y escaparon sin dejar rastro alguno.

$3000 estiman que robaron los motochorros del kiosco.

Además de ese monto en efectivo, se llevaron una gran cantidad de cartones de diferentes marcas de cigarrillos. El arqueo definitivo aún no se hizo, por lo que no saben cuánto implicó.