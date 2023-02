Ariel es el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano

"Yo quiero seguir acá. Estoy bien, disfrutando. No tengo nada que reprocharme como jugador", dijo Ariel. Nacho, por su parte, confesó estar tranquilo y "con muchas ganas de seguir".

"Estoy ansioso. Los domingos hay mucha tensión y eso se siente en la casa. Tratando de estar tranquilo y disfrutar", expresó Marcos. "Me late el corazón. Soy súper ansiosa... Pero estoy tranquila con todo lo que demostré acá, no me arrepiento de nada. Siento que soy la misma desde el primer día. Tengo muchas ganas de quedarme y seguir jugando", fueron las palabras de Julieta al hablar de la eliminación.

Luego, el conductor les informó que no superaron la prueba semanal por el presupuesto para la comida, ya que podían cometer 10 errores y los jugadores fallaron en 11 oportunidades.

El público decidió que el primer jugador en salir de la placa sea Marcos. "No tengo palabras para agradecer. Estoy muy contento de estar acá", dijo el salteño tras conocer la decisión del público.

El segundo participante salvado fue Nacho quien continuará junto a Marcos una semana más dentro de la casa. El jugador se mostró aliviado al conocer el resultado y dijo: "Estaba nervioso, porque cada vez cuestan más los domingos. Pero ahora aliviado. Muchas gracias a la gente". De esta forma, la placa final se disputó entre Ariel y Julieta.

Finalmente, Del Moro dio a conocer el resultado final y les comunicó a los participantes que Ariel debía abandonar rápidamente la casa de Gran Hermano para ir al estudio. Mientras que Julieta seguirá en la competencia en busca de ganar los 15 millones de pesos.