Arabela Carreras pidió más responsabilidad a la ciudadanía

La gobernadora Arabela Carreras defendió la decisión de detener a una mujer que no respetó las normas de circulación en Bariloche, aunque cuestionó la forma. La mandataria pidió más responsabilidad social para evitar los contagios de coronavirus. Según expresó, medió ante el presidente Alberto Fernández para que Bariloche no vuelva a la fase 1, pero esa posibilidad está latente.

La gobernadora aseguró que la semana pasada habló con el presidente Alberto Fernández y, en conjunto con el Ministerio de Salud, decidieron no establecer una vuelta al ASPO para Bariloche. "Me comprometí a convocar a la ciudadanía a respetar las normas de distanciamiento, a no reunirse. Le dije que confío en los ciudadanos de Bariloche, son mis vecinos, vamos a respetar para no generar contagios en ámbitos informales y privados", manifestó.

La posibilidad de una marcha atrás depende del comportamiento de la ciudadanía, no solo en Bariloche sino en otras ciudades con circulación viral de coronavirus.

La gobernadora visitó la ciudad luego de la polémica por la detención de una mujer que salió a pasear a su perro el domingo, cuando estaba prohibido.

"Una persona fue llevada por la Policía a partir de que se constató el incumplimiento de la norma que indica que no se puede circular por la ciudad", explicó. "En ese momento, el 99 por ciento (de la comunidad) estaba respetando la norma", manifestó.

Carreras señaló que la Policía "en uso de sus facultades y en cumplimiento con lo que la autoridad superior indica, procedió como corresponde". De todas maneras, admitió que se trató de una situación "desagradable", tanto por parte "de las fuerzas policiales como de la persona que circulaba", y pidió que todos los vecinos respeten las normas de la cuarentena.

-> De la confianza al toque de atención

Sin aislamiento

Carreras aseguró que medió ante el gobierno nacional para que no se decretara el aislamiento obligatorio en Bariloche.

Defendió a la Policía

