De manera increíble, Cipolletti terminó perdiendo su partido en Mar del Plata ante Alvarado por 2 a 1, cerrando la 6ª fecha del Federal A que ahora lo hizo retroceder en la tabla.

Maxi Carrasco había puesto en ventaja al Albinegro a los 23 del primer tiempo. El Torito lo dio vuelta en el complemento. A 7 del final, Martín Quiles empató después de un tiro libre y Jonathan Larrosa lo sentencio de cabeza a los 43.

El jueves, Cipo será local ante Deportivo Madryn que está último en las posiciones.

Goles

Goles: primer tiempo 23’ Carrasco (C). Segundo tiempo 38’ Quiles (A), 43’ Jonathan Larrosa (A).

Cambios

Segundo tiempo 11’ Emanuel Urquiza por Riera y Gonzalo Lucero por Saucedo (A), 20’ Matías Sosa por Weiner (C), 26’ Jonathan Morán por Piñero Da Silva (C), 31’ Jonathan Larrosa por Parisi (A), 35’ Matías Carrera por Del Prete (C).

Árbitro: Santiago Ascenzi, Escobar.

Estadio: Mundialista, Mar del Plata.

Posiciones

Ferro de Pico 11

Alvarado 10

Rivadavia 9

Villa Mitre 8

Cipolletti 7

Independiente 7

Deportivo Roca 4

Sansinena 3

Deportivo Madryn 2