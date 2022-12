Alfa, Cata, Daniela o Nacho: ¿Quién dejó la casa de Gran Hermano?

"No me pone nervioso la placa, sí estar en contacto con vos", le confesó Juan Ignacio a Santiago del Moro.

Cata o Daniela.jpg

El conductor de Telefe luego les preguntó a Daniela y a María Laura por sus sensaciones. "Estoy tranquila y será lo que decida la gente. Estoy contenta, y si me voy, me voy feliz. Y si me quedo, me quedo feliz", firmó Cata.

En cambio, Daniela se mostró mucho más preocupada ya que confesó su deseo de seguir en competencia. "Va a ser lo que tenga que ser. La decisión va a ser la correcta. Somos todos ganadores al estar acá y me quedo con eso, con haber llegado", expresó Dani.

"No me quiero ir", enfatizó Daniela. "Yo considero que acá quien se tenga que ir no se va por mala persona, se elige a un jugador y es así", agregó Cata.

Cerca de la medianoche y con picos de más de 20 puntos de rating, Del Moro anunció que María Laura debía abandonar la casa. Vale recordar que La Cata dijo en varias oportunidades que quería dejar la casa más famosa del país.

“Estoy feliz me voy a ver a mi familia” dijo Cata que obtuvo más del 52% de los votos negativos del público mientras que Daniela estuvo muy cerca con más del 47% de los votos. Cuando Santiago comunicó los porcentajes un seguidor del público gritó: “Daniela sos la próxima”.