Alerta por el hallazgo de una viuda negra en Fernández Oro

La aparición de una viuda negra en una casa de familia encendió las alarmas. El hallazgo tuvo lugar en la localidad de Fernández Oro. Más precisamente en el barrio Los Perales. Fue este jueves por la mañana, cuando el propietario de la casa no estaba, pero sí se encontraba su esposa y su pequeña de 3 años. En eso, cuando la menor estaba jugando cerca de una ventana, vio el arácnido y llamó a su mamá.

Tomaron la precaución de tomar cierta distancia y observarla con detenimiento. Luego, y al cabo de unos minutos, no hubo dudas de que se trataba de una viuda negra. El propietario del lugar es médico y pudo reconocerla. "Es 100% viuda negra, un arácnido de libro. Mañana vienen a fumigar y estoy tratando de encontrar algún lugar para alquilar hasta el domingo", contó Enrique Kremer, en diálogo con LMNeuquén.

La familia a su vez tomó contacto con personal municipal de Medio Ambiente que interviene en los casos de animales peligrosos y realizó otras averiguaciones, mientras solicitaba la fumigación de la vivienda. También recibió algunos consejos, como no dejar que se reproduzcan y realizar una limpieza a fondo. A estos bichos, les gusta la humedad y los espacios oscuros.

"Hay muchos terrenos baldíos sin desmalezar en Fernández Oro", señaló Kremer, como una causa posible de la proliferación de estos arácnidos en la zona. Es que no sería un caso aislado. Otro vecino, identificado como Miguel Sáez, dijo haber visto más de una en su propia casa. "Parece que está lleno", agregó el médico orense consultado.

Viuda negra en Fernández Oro.mp4

Cómo se reconoce una viuda negra

La viuda negra del sur (Latrodectus mactans) también se la conoce con el nombre de araña del trigo, capulina, cuyucha o coyucha (en el oeste de Argentina).

La hembra se caracteriza por ser de color negro carbón brillante y tener una mancha roja en forma de reloj de arena en la cara inferior de su abdomen. El macho tiene patas grande y cada empalme es marrón anaranjado en el medio y negro en los extramos. También tiene cuatro pares de rajas rojas y blancas a los costados del abdomen.

Las crías jóvenes son anaranjadas, marrones y blancas; adquieren su color negro con la edad, o con cada muda.

Reciben el nombre popular de viuda negra debido a que generalmente la hembra se come al macho después de aparearse. Su marca roja es una señal de peligro visible.

Suelen vivir cerca de la tierra y en puntos abrigados y oscuros. Sin embargo, también prepara sus cuevas sobre plantas, como ocurrió en el caso, cuando el espécimen fue sorprendido en una maceta. La tela de la viuda se puede encontrar en hendiduras debajo de piedras, en plantas, en grietas o agujeros, en terraplenes de suciedad y en graneros.

Si bien no son agresivas y no tienen el instinto de morder, si es presionada contra la piel humana, reacciona naturalmente mordiendo como señal de defensa. En esas circunstancias, el veneno que despiden puede ser mortal si no se aplica el antídoto que anula su efecto a tiempo. En principio, se sabe que paraliza el sistema nervioso central y produce dolores musculares intensos.

La mordedura de una viuda negra es distinguida por una herida doble. Los niños y los adultos que no están en buenas condiciones físicas la sufren más, pudiendo tener en estos casos consecuencias mortales.