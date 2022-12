Alberto no viajará a Qatar para ver la final del mundial

El presidente Alberto Fernández no viajará a presenciar la final del Mundial de Qatar 2022 entre la Selección argentina y la de Francia, a pesar de la insistencias del mandatario galo, Emmanuel Macron .

Si bien la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en conferencia de prensa señaló que no había "ninguna decisión tomada" al respecto, según supo NA, Fernández no irá a Doha y seguirá el partido en la Argentina .

"Estamos con buena parte de nuestro corazón en lo que suceda el domingo. Con agradecimiento enorme al equipo técnico y a los jugadores. Fútbol y política no se mezclan. El Gobierno no se mete en lo que están llevando adelante los jugadores. No hay ninguna decisión tomada", manifestó Cerruti.

Desde el circulo de Fernández sostienen que, si bien la FIFA oficializó la invitación a los presidentes de ambas naciones que disputan la final de la copa del Mundo, el mandatario argentino se muestra reticente al uso político del resultado deportivo.

Tras el triunfo del seleccionado de Scaloni en la Copa América, se manejó de la misma manera al evitar vincular su administración a los logros deportivos.

En la misma línea y en sintonía con lo expuesto por Cerruti, fuentes oficiales afirmaron que el Gobierno estará a disposición de lo que resuelva el plantel encabezado por el capitán Lionel Messi luego del resultado del domingo.

Tras el triunfo de Francia sobre Marruecos, desde Qatar, Macron intercambió mensajes con el mandatario en los que intentó convencerlo de viajar a Doha y presenciar juntos la final. Además, protagonizó una serie de tuits sobre el tema junto a Luiz Inació Lula da Silva y Fernández.

A pesar de las insistencias, desde el entorno del Presidente, que demostró su gran afición futbolera, sostienen que el temor a ser tildado de "mufa" es una cuestión que buscan evitar dado que consideran que la Argentina es un país con tradición cabulera.

Según supo NA, el jefe de Estado sigue los partidos de la selección solo y en el mismo lugar.