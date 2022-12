Alberto Fernández: "Que el presidente que asuma sea uno de nosotros"

El presidente Alberto Fernández trabaja camino a 2023 y suma su nombre a la contienda del Frente de Todos por la presidencia de la Nación. "Les garantizo que me voy a poner al frente de todos, sin exclusión, para que en diciembre de 2023 el presidente que asuma sea uno de nosotros", exclamó en clave electoral.

Además, agregó: "No voy a permitir que, otra vez, los que han entregado al país, lo han puesto de rodillas, vuelvan a querer hacerse cargo de la Argentina que solo les sirve a pocos".

alberto fernandez elecciones.webp

A pesar de tenerlo en agenda, el funcionario del entorno de la vicepresidenta Cristina Kirchner fue una de las faltas más significativas de la celebración. Al término del acto, Massa ingresó a Casa Rosada para almorzar junto al mandatario.

Allí el jefe de Estado destacó los logros de su gestión y también se refirió a las elecciones de 2023. "Vamos a ganar unidos y por el bien de la Argentina", señaló.

Por otro lado, envió un mensaje de cara a la oposición tras lamentar el cortocircuito en la Cámara de Diputados con Juntos por el Cambio y afirmó que le "encantaría dialogar" en el Congreso, aunque reclamó a la oposición que "piense más en la Argentina que en sus posibilidades electorales".

"Me encantaría dialogar en el Congreso con la oposición si es que pensara más en la Argentina que en sus posibilidades electorales", sostuvo de cara a un auditorio con varias sillas blancas vacías.

Ante gran parte de su Gabinete, Fernández realizó un repaso de sus tres años de gestión, en el que destacó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el manejo de la administración durante la pandemia. De frente a trabajadores de la salud, la seguridad y la educación, envió un agradecimiento.

alberto fernandez acto asuncion.webp

Tras los constantes cuestionamientos, el mandatario desmintió ser "timorato" en más de una oportunidad y aseguró que es permeable al diálogo. "Muchos dicen que soy un presidente timorato, pero para mí los liderazgos no se ejercen ni golpeando la mesa ni gritando sino convenciendo a todos. Los líderes están junto a su pueblo y marchan al lado, pero no están encima", subrayó.

Entre los presentes estuvieron los triunviros de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, el titular de Camioneros, Hugo Moyano, a quienes el mandatario destacó, y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez. También, el líder del partido Miles, Luis D'Elía, ubicado en soledad en primera fila.

Además de los funcionarios que responden a Alberto Fernández, los intendentes Andrés Watson (Florencia Varela), Osvaldo Cáffaro (Zárate), Julio Zamora (Tigre), Leonardo Boto (Luján), Mario Secco (Ensenada) y Mariel Fernández (Moreno) asistieron.

Junto al mandatario, ingresaron al acto Estela de Carlotto y Buscarita Roa, de Abuelas de Plaza de Mayo, y Taty Almeida y Vera Jarach, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Además de recordar la jornada en la que la actual vicepresidenta le propuso se el candidato del Frente de Todos camino a 2019, el jefe de Estado envió un mensaje al Poder Judicial, tan cuestionado desde la condena a la exmandataria.

"Cuidar la democracia es garantizar la libertad de todos, no es que cada uno diga lo que quiere, sino que sea capaz de elegir cómo quiere vivir", planteó, y amplió: "La República no es una palabra, es un valor y todo tiene que funcionar bien. Un Poder Ejecutivo que disponga, un Poder Legislativo que saque las leyes, y tiene que funcionar bien un Poder Judicial que no ande escondido en los lagos escondidos a la patria, sino que haga justicia".