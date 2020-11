Alberto Fernández: "No podemos seguir pagando el IFE"

" En la emergencia de la pandemia , nosotros tuvimos que recurrir a un montón de instrumentos como el IFE que nos permitieron ayudar a que la sociedad no se deteriorara más que lo que la deterioraba la misma pandemia", advirtió Alberto Fernández este miércoles, 18 de noviembre.

Alberto Fernández indicó que el IFE "ya no es imprescindible", porque "la actividad económica se ha recompuesto en un 95%". "No podemos seguir pagando el IFE y el ATP a todos, sería ridículo. Yo ayudé a pagarlo para sostener el empleo mientras las empresas no producen, pero si las empresas producen tienen que hacerse cargo de esos sueldos", lanzó.

¿Cuánto ha gastado el Gobierno?

Hasta el pasado 5 de octubre, el Tesoro argentino ejecutó un paquete de medidas económicas que comprometieron un gasto público de $941.328 millones de pesos, según información de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). A eso hay que sumarle la reasignación de ingresos por otros $96.210. Esto surgió por la necesidad de ayudar a los sectores más vulnerables de la Argentina, un país que debate la reapertura de actividades en medio de la pandemia de coronavirus y el aumento de contagios en todo el territorio.

Según un informe de la OPC, el costo fiscal de todo ese paquete de ayudas quedó por encima de los $1,03 billones, lo que equivale a dos meses de recaudación y a un promedio diario de $5.183 millones de pesos.

Además, de esos $941.328 millones, cerca de $359.392 millones de pesos fueron destinados a gastos de índole social, lo que representa el 1,33% del Producto Interno Bruto (PBI). Cada uno de los tres pagos del IFE implicaron un desembolso total de $90.000 millones de pesos para unos 9 millones de argentinos. Según la Anses, de esos 9 millones de personas, el 61,5% tienen menos de 35 años de edad. Más del 30% de los hogares que recibieron el IFE también reciben la AUH y la AUE, que son planes canalizados por la Anses.