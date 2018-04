Acusa a su padre de abusar de 4 nenes de su familia en Neuquén

"Mi hija se sintió libre de hablar porque no iba más a su casa, si no, no nos enterábamos de nada, a ella también la tenía amenazada", afirmó Rubén, y admitió que lo quiso matar al enterarse de lo ocurrido.

No quedan dudas de que la valentía de su hija de 7 años para relatar lo que realmente ocurría cuando se quedaba a solas con su abuelo develó una cruda verdad, que permitió que ya sean cinco las denuncias en su contra.

"Si tu papá se entera, me va a pegar y no nos vamos a poder ver más, no nos vamos a poder casar", amenazaba el denunciado a la pequeña.

El martes por la noche, quien corrió desesperada a la Comisaría 44ª fue Cristina, la mamá de la nena, quien tras escuchar de su boca lo que sucedía, fue a denunciarlo.

“Todo empieza cuando mi nena va a jugar a la casita con mis sobrinas”, relató la mujer, y detalló que la conducta de su hija les llamó la atención, por lo que su hermano fue a verla para ver que ocurría.

Fue ahí, señaló Cristina, cuando le preguntaron a la pequeña con quién jugaba así. “Ella de la nada agacha la cabeza y nos dice que el abuelo era la persona que la tocaba, que le enseñaba a jugar así y que cuando iban a comprar en el auto, él frenaba, se bajaba el cierre del pantalón y les mostraba sus partes”, detalló la mujer indignada. Luego descubrió que sus dos hermanitos y otros vecinitos del barrio pasaron por lo mismo. Ahora, ruegan que no se fugue.

Cinco: es la cantidad de denuncias por abuso en contra del hombre que hay en fiscalía.

Engañaba a los nenes con juegos

“Cuando me enteré, lo quería matar, pero no es la solución. Quiero que salgan a la luz todos los casos, porque no es un sólo caso, son varios”, indicó Rubén sobre su padre, a quien el miércoles fue a quemarle la casa. Fue en ese momento que los vecinos supieron de los abusos e interrogaron a sus hijos. Es que el denunciado hizo una hamaca y una casita en su patio para que todos los chicos del barrio fueran a jugar a su casa, incluso puso una pileta. ”Que no aparezca porque, si no lo hago cagar yo, lo va a hacer cagar algún vecino. ¿Qué pretenden, que hagamos justicia por mano propia?”, sentenció Rubén, y afirmó: “No es fácil para mí, porque son mis hijos y el gusano que hizo esto era mi papá. Lo cruzo en el auto y lo piso, no me va a temblar el pie”.

