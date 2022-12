A soñar en grande: Argentina está en las semifinales del Mundial

Argentina controló el duelo, plantado en el medio no disputó la posesión, pero no regaló espacios y cuando llegó al área rival pegó.

A los 33, Messi se iluminó, frotó la lámpara mágica, dejó tres rivales en el camino y con un pase milimétrico dejó a Molina frente al arquero. El lateral dominó con el pie izquierda y con un putazo de derecha definió al gol.

GOL - Molina - Argentina 1 PBA 0.mp4

Con la ventaja, la Selección mantuvo su libreto ordenado. En el complemento, Países Bajos fue en busca del empate a fuerza de delanteros. Argentina no desesperó y en una corrida desesperada, Huevo Acuña entró al área y Timber le cometió penal.

Penal y gol de Argentina.mp4

Iban 74 minutos y Messi se hizo cargo de la ejecución. El capitán argentino tomó una corta carrera y con un disparo ajustado al ángulo estiró la ventaja. En el festejo, La Pulga hizo el Topo Gigio.

argentina holanda mundial qatar -gol messi festejo-

Parecía que el final era un trámite tranquilo para Argentina, pero en un centro desde la derecha Weghorst ganó de cabeza y descontó. El final fue todo sufrimiento, con Países Bajos intentando con su fuerza aérea la igualdad.

En la última jugada, una infracción de Pezzella, le dio a los europeos un tiro libre en el borde del área y Van Gaal mostró una jugada preparada y nuevamente Weghorst anotó para llevar la definición al alargue.

En el primer tiempo suplementario no pasó nada, Países Bajos se recluyó cerca de su arco y Argentina movió la pelota. Pero en el complemento, Scaloni sacó movió el banco y lo fue a buscar. Argentina contó con seis oportunidades en el final: el remate de Lautaro Martínez pegó en la cara de Van Dijk en la línea del área, un disparo de Enzo Fernández se desvió y se fue al córner por poco, Messi remató desviado, Lautaro de nuevo no pudo con Noppert, Di María probó olímpico y el arquero atajó el centro y en la última otra vez Enzo Fernández intentó pero el palo le dijo que no.

La Selección Nacional mereció ganarlo en el tiempo regular, pero no pudo y debió ir a los penales. En la definición de los 12 pasos, Dibu Martínez fue héroe como en la Copa América ante Colombia. Atajó los dos primeros disparos de Van Dijk y Berghuis, Messi y Paredes convirtieron y Argentina se adelantó 2 a 0.

Los últimos tres disparos de Países Bajos fueron gol: Koopmeiners, Weghorst y De Jong anotaron. Montiel convirtió y Enzo Fernández falló, la definición le quedó a Lautaro Martínez, que con un tiro cruzado al ángulo decretó el final. Gol, festejo y a semifinales.

Live Blog Post ARGENTINA NO PUDO EN EL FINAL La selección acumuló situaciones, pero Noppert, los palos y la suerte le negaron el triunfo. Argentina y Países Bajos definen los cuartos de final en los penales.

Live Blog Post SE SALVÓ PAÍSES BAJOS Un remate se desvió y por poco no fue gol.

Live Blog Post LO TUVO LAUTARO A los 115 minutos, el remate del delantero argentino pegó en la cara de Van Dijk en la línea arco.

Live Blog Post ENTRA DI MARÍA A 10 minutos del final cambio en Argentina. Di María ingresa por Lisandro Martínez.

Live Blog Post REMATE DE MESSI DESVIADO A los 109 minutos, el capitán ejecutó y el remate se fue desviado. Siguen 2 a 2.

Live Blog Post CAMBIO EN ARGENTINA Gonzalo Montiel ingresa por Nahuel Molina para disputar los últimos 15 minutos de juego.

Live Blog Post SE TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO SUPLEMENTARIO Argentina y Países Bajos igualan 2 a 2, jugarán los últimos 15 minutos. De continuar el empate definirán los cuartos de final en los penales.

Live Blog Post NO LLEGÓ OTAMENDI Centro de Messi y por poco no alcanzó a desviar el central. A los 103, Argentina y Países Bajos igualan 2 a 2.

Live Blog Post SE TERMINÓ EL PARTIDO Argentina y Países Bajos igualaron 2 a 2 y van al alargue.

Live Blog Post GOL DE PAÍSES BAJOS Y ALARGUE En el descuento empató Weghorst. Argentina y Países Bajos van al alargue. GOL - Empate - ARG 2 PBA 2.mp4

Live Blog Post LA BARRERA ARGENTINA EVITA EL EMPATE El remate en el tiro libre dio en la barrera. A los 93, Argentina gana 2 a 1.

Live Blog Post TIRO LIBRE PARA PAÍSES BAJOS EN EL BORDE DEL ÁREA A los 92, el equipo europeo tiene un peligro tiro libre.

Live Blog Post SE JUEGAN 10 MINUTOS MÁS El árbitro Lahoz adicionó 10 minutos más.

Live Blog Post SE PICÓ EL PARTIDO Leandro Paredes le entró fuerte a Ake y luego pateó el balón contra el banco de Países Bajos. Van Dijk se plantó y hubo forcejeos a los 88 minutos. Amarilla para Paredes.

Live Blog Post SE SALVÓ ARGENTINA Un remate de Países Bajos se fue apenas desviado. A los 85, Argentina gana 2 a 1.

Live Blog Post GOL DE PAÍSES BAJOS A los 82, Weghorst descontó de cabeza. Argentina se impone por 2 a 1. GOL - PBA - ARG 2 vs PBA 1.mp4

Live Blog Post CAMBIOS EN ARGENTINA A los 77 minutos, Germán Pezzella y Nicolás Tagliafico ingresan por Cuti Romero y Marcos Acuñas, que estaban amonestados. En Países Bajos, entró Weghorst por Depay y Van Gaal agotó las variantes.

Live Blog Post GOOOOOOOOLLLLLL DE ARGENTINA. GOLLLLLL DE MESSI A los 73, el capitán argentino cambió el panel por gol y Argentina vence por 2 a 0 a Países Bajos en los cuartos de final. GOL - Messi - ARG 2 PBA 0.mp4

Live Blog Post PENAL PARA ARGENTINA El Huevo Acuña entró al área y Timber se lo llevó puesto y Lahoz cobró penal a los 71.

Live Blog Post CAMBIO EN ARGENTINA A los 66, Leandro Paredes ingresa en lugar de Rodrigo De Paul.

Live Blog Post CAMBIO EN PAÍSES BAJOS A los 64, ingresa Luuk De jong en lugar de Daley Blind. Van Gaal saca un defensor y suma un delantero más.

Live Blog Post UHHHHHHHHHHHHH, EL REMATE DE MESSI PEGÓ EN LA RED Argentina gana 1 a 0 a los 62 minutos. El capitán argentino tuvo un tiro libre que se fue apenas desviado.

Live Blog Post TIRO LIBRE PARA MESSI A los 61, el capitán argentino se hace figura y consigue una falta en la puerta del área rival.

Live Blog Post SE ACERCÓ ARGENTINA En un contraataque, De Paul se resbaló y no pudo definir cuando entró al área. A los 59, Argentina vence 1 a 0 a Países Bajos.

Live Blog Post ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO Argentina vence por 1 a 0 a Países Bajos. La selección naranja realizó dos cambios Koopmeiners por De Roon y Berghuis por Bergwijn.

Live Blog Post AMARILLA PARA CUTI ROMERO A los 44, el central argentino vio la tarjeta por una mano. La Selección se carga de amonestados. Se jugarán cinco minutos más. Argentina gana 1 a 0.

Live Blog Post AMARILLA PARA EL HUEVO ACUÑA, QUE SE PERDERÁ UN PRÓXIMO PARTIDO A los 43, el zapalino recibió la tarjeta tras una infracción y así quedará suspendido si Argentina sigue en la competencia.

Live Blog Post OTRA DE MESSI El capitán recibió en el área y el remate quedó en las manos del arquero Noppert. A los 40, Argentina gana 1 a 0.

Live Blog Post GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DE ARGENTINA. GOOOOOOOOOOLLLL DE NAHUEL MOLINA A los 34, Messi se iluminó con gambeta y un pase milimétrico para que Nahuel Molina defina al arco. Argentina vence por 1 a 0 a Países Bajos en los cuartos de final. GOL - Molina - Argentina 1 PBA 0.mp4

Live Blog Post LLEGÓ ARGENTINA A los 32, De Paul recibió de Mac Allister y el remate quedó en las manos del arquero Noppert.

Live Blog Post AMARILLA PARA WALTER SAMUEL A los 31, el árbitro español Lahoz amonestó al ayudante de Lionel Scaloni.

Live Blog Post CRECE PAÍSES BAJOS Con control de balón a los 30 minutos arrincona a la Selección Argentina pero no logra llevar peligro a Dibu Martínez.

Live Blog Post RESPONDIÓ PAÍSES BAJOS Depay y Gakpo se encontraron en el borde del área y el remate del delantero que juega en el Barcelona se fue desviado.

Live Blog Post LO TUVO MESSI A los 21, el capitán de la Selección recibió en el borde del área y el remate se fue por encima del travesaño.

Live Blog Post CÓRNER PARA PAÍSES BAJOS A los 20, el seleccionado naranja consigue el primer tiro de esquina del partido. Enzo Fernández despejó el peligro.

Live Blog Post AVISÓ PAÍSES BAJOS A los 15, un centro cruzó el área de Argentina y De Paul despejó el peligro.

Live Blog Post OTRA VEZ ARGENTINA EN CAMPO RIVAL A los 12, el centro de De Paul quedó en las manos del arquero Noppert. argentina holanda mundial qatar

Live Blog Post ARGENTINA JUEGA EN CAMPO RIVAL A los 10 minutos, otra aproximación de la Selección. Acuña recibió de Messi y el centro cruzó todo el área de Países Bajos.

Live Blog Post AVISÓ ARGENTINA La primera aproximación fue para la Selección, que a los 4 minutos llegó al área rival con peligro.

Live Blog Post EMPEZÓ EL PARTIDO Argentina y Países Bajos ya juegan por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

El encuentro de argentinos y neerlandeses, sexto en la historia de los Mundiales, se presenta como una revancha de la semifinal de Brasil 2014 cuando la Selección de Alejandro Sabella se impuso por penales ante el equipo dirigido, al igual que en la actualidad, por el prestigioso entrenador Louis Van Gaal.

El partido de este viernes se definirá con un prórroga de 30 minutos y eventualmente tiros desde el punto penal en caso de permanecer igualado en el tiempo regular.