Â¡A Boca de urna! Los del Rojo votan quÃ© conviene

“Muchos hinchas quieren que gane River. Pero resulta contraproducente. En mi caso, si lo de River no hubiera sido tan escandaloso en cuartos de final, me inclinaría por el Millo. Pero quiero que la gane Boca, que lo alcance y le dé un cachetazo al Rojo para que despierte, porque lleva 34 años sin ganar la Libertadores”, asegura a LM Neuquén Diego Rodia, editor de deportes del diario Crónica y fana del CAI.

18 títulos internacionales para Independiente y Boca. La balanza se puede inclinar o no...

Este lo em-Boca al Millo

Coincidió el basquetbolista Mario Sepúlveda, ídolo de Centro Español, quien simpatiza con el Diablo y se inclinó por Boca. “Para hacerle el aguante a mi mamá y porque nos metería en la Copa”, fundamentó.

"Es un problema grande. Quiero jugar la Copa y no quiero que Boca nos alcance. Hay que esperar. Dios dirá".Pepé Santoro. La gloria del Rojo se prendió en la encuesta de LMN.

"Mi mamá es de Boca y mi hermano y mi papá de River. Me inclino por Boca por mi vieja y para jugar la Copa 2019".Mario Sepúlveda. Basquetbolista, emblema de Centro Español de Plottier

¿Qué opinan en la Peña?

Discrepó con los anteriores el titular de la Peña Roja Neuquén, Diego Koon, y fue tajante: “Prefiero que gane River, más allá de que viene siendo turbio lo suyo en esta Copa. No hay nada más lindo que no compartir con nadie el privilegio de las siete copas”, esgrimió.

La leyenda no se decide...

También consultamos a Pepé Santoro, gloria del club y le costó decidirse. “Es un problema. Me gustaría que el Rojo esté en la Copa que viene pero no me gustaría que Boca nos alcance”, se sinceró el 1 histórico.

7 Copas Libertadores tiene Independiente

Mientras que Boca hasta el momento ganó 6 y en caso de adjudicarse la actual edición alcanzará la marca de Independiente.

10 hinchas del Rojo consultados

Cinco aseguraron que prefieren que Boca salga campeón y clasificar a la Copa, dos votaron por River y los tres restantes fueron más neutros.

La redacción, dividida

Hay varios hinchas de Independiente en el diario. Francisco Carnese no quiere saber nada con que Boca los emparde. “Ya habrá tiempo para jugar otra Libertadores. Por lo pronto, lo que deseo es que Boca se quede con las ganas de la séptima. Pero, pase lo que pase, nada va a cambiar que siempre el rey de copas va a ser Independiente”, sacó chapa, siempre picante.

Opinó distinto Oscar Méndez. “Por la forma en que River eliminó a Independiente, me inclino por Boca. Además, eso aseguraría volver a jugar el torneo más importante y aunque el Xeneize lo iguale, no se puede seguir sacando chapa de algo tan cierto como lejano para las nuevas generaciones de hinchas”, expuso. Más neutro se mostró Fernando Castro, al expresar su deseo de “que Independiente llegue sin depender de nadie a las copas”. A su lado, Javier Polvani, evitó fijar postura con una teoría similar. Pero Juan Arroyo y Brian Moyano votaron la opción “Boca campeón”, según este último, para que Independiente “tenga más presión el año que viene” y porque “para triunfar hay que participar primero”. Un súperdilema....

Jugadores e hinchas no opinan igual. Nahuel Lanzillotta. Cubre la información del Rojo para Clarín

El debate se instaló en el Rojo desde la eliminación de San Lorenzo de la Copa Argentina. Es un debate de dos caras, el que se da entre los hinchas y todos los actores del mundo Independiente y el debate interno que cada uno se hace en la intimidad.

¿Jugar la próxima Libertadores y perder el privilegio histórico de ser el más ganador de la Copa o priorizar la exclusividad de la corona y ver desde el sillón de la TV la edición 2019? Es la pregunta del Millón. Son más los hinchas que no quieren saber nada con Boca campeón.

Holan sostiene que es importante que el club se acostumbre a jugar el máximo torneo todos los años. Y los jugadores tienen ganas de volver a jugarla. Ya lo dijeron Gigliotti y Meza. Otros prefieren no meterse por temor a algún reproche pero coinciden...