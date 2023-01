A 4 años del femicidio de Valeria Coppa, la herida sigue abierta

Este domingo 29 de enero se cumplieron cuatro años del femicidio de Valeria Coppa en San Carlos de Bariloche. Fue asesinada de un disparo en la cabeza en las escaleras externas de la iglesia Catedral de Nuestra Señora del Nahuel Huapi por su ex pareja, Marcelo Cordi, quien fue condenado a prisión perpetua.

Cordi fue hallado tres días después del crimen, agonizando con un disparo en la cabeza. Por ello, estuvo internado en grave estado durante varios días y se le practicó una craneotomía.

Mariano Cordi admitió haber asesinado a Valeria Coppa en Bariloche.

En junio de 2019, Cordi fue condenado a prisión perpetua – que establece un mínimo de 35 años de reclusión- por el delito de homicidio agravado por el vínculo, ocurrido en el marco de una situación de violencia de género.

Este mismo domingo por la tarde se realizó una misa para recordar a la mujer de 40 años en las escalinatas donde ocurrió el hecho. Fue oficiada por el padre Pascual Berni.

Con respecto a cómo se encuentra la causa judicial, la mamá de Valeria explicó en diálogo con Bariloche2000 que "sigue estando en la Corte Suprema como debe haber miles y miles de expedientes que están ahí estancados, y si uno no tiene la posibilidad o la llegada como para poder agilizar todo eso pasa esto".

En este sentido, afirmó que "lo único que yo espero es que en algún momento no me entere que esto prescribió y me lo encuentre a este individuo en la calle porque yo quiero que él realmente pague su culpa".