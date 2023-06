Yanina Latorre se despegó de los despidos de LAM y lanzó una bomba

Una de las que hizo más ruido fue Andrea Taboada, la reconocida locutora que lleva un buen tiempo en el elenco y que ahora dijo adiós y dejó un mensaje: "Estoy muy, muy triste, no fue mi decisión, para nada. No estaré más en LAM, obviamente agradezco a todos mis compañeros".

Como si eso fuera poco, la angelita aseguró que extrañará por siempre a Ángel de Brito y a Mandarina que es la productora que lleva adelante el programa. Sin embargo, no aclaró cuáles fueron los motivos ni quién tomó esa decisión.

yanina-latorre-1591710.jpg Yanina Latorre se distanció de la polémica de los despidos de LAM

Tras salir a la luz la bomba, fue Ángel De Brito quien se expresó en sus redes sociales y, además de confirmar la noticia de Andrea Taboada, contó que a fin de mes también se irá otra de las panelistas: Estefi Berardi.

"Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán nuevas angelitas", comenzó escribiendo el conductor. Y continuó: "Era un secreto que íbamos a contar en LAM pero como (paradójicamente) se filtró, lo confirmo. En junio se despiden Estefi Berardi y Andrea Taboada. Les deseo lo mejor en sus nuevos proyectos".

Mientras Estefi Berardi aclaró que ella se va feliz del programa por nuevos desafíos, el conductor del ciclo por su parte respondió algunas consultas que le fueron enviando por las Historias de Instagram sus seguidores. Entre esos, uno de los que decidió contestar fue sobre una acusación a Yanina Latorre por el despido a Andrea Taboada.

"Yanina es la mejor panelista pero no deja de ser una compañera más. Entiendo la fantasía pero Yanina padeció a varias como Alfano, Pazos, Colmenero, Taboada, Cinthia, Estefi. No tiene ningún tipo de poder ni influencia", aclaró Ángel De Brito.

Por su parte, la angelita respondió aprovechó dicha publicación para compartirla y agregar: "Amores, sigo en LAM porque laburo, rindo, no soy traidora y no me meto con nadie. Generalmente padezco los ataques de las que vienen a competir conmigo".