Yanina Latorre respondió a la pregunta del momento: ¿Julieta de GH y su hija son íntimas?

Ángel de Brito se refirió a la polémica contando que en Twitter dicen que "en LAM no van a hablar del fraude porque Julieta es amiga de Yanina... ¿De dónde? No la vi nunca en tu casa, jamás. ¿Vos manejás toda la mafia?" , le preguntó el conductor a la "angelita" más picante del panel.

Yanina Latorre respondió: ¿Julieta de GH y su hija son íntimas?.mp4 Yanina Latorre explicó en LAM cuál es el vínculo de su hija Lola con Julieta Poggio.

"Julieta y Lola el año pasado hicieron juntas una obra de todas chicas influencers. Ensayaron, hicieron el show y fueron a comer de despedida", explicó Yanina Latorre sobre el vínculo que une a su hija Lola con Juli Poggio.

También aclaró que "Lola dice que es amorosa... No son amigas, nunca vino a mi casa, nunca Lola fue a su casa... La vi 10, 20 veces en mi vida". Sobre lo que hacían arriba del escenario, explicó que "bailaban, cantaban... Julieta aparte es monísima. La que está (en el afiche) al lado de Lola, pareja, es la hermana de Juli. Que es graciosísima".

Y comentó que conoce a la mamá porque fueron las dos al estreno. "La saludé a la señora, es igual a Julieta. No sé ni como se llama la madre. La vi más ahora en cámara, no tengo el teléfono, si no la hubiera llamado", explicó Yanina. La panelista aclaró que la polémica no le molesta. "Ponele si fuera amiga de Lola... Yo acá he hablado de Fede Bal que era mi amigo, ¿por qué no van a hablar de Julieta?", fue su picante frase para cerrar el tema.