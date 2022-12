Yanina Latorre contó lo peor sobre Camila Homs, la ex de De Paul

El inicio del conflicto se dio cuando Camila Homs chicaneó a Yanina Latorre tras distintos comentarios en su contra: "No habló bien de mi… le mando un beso igual. No tengo las palabras exactas, pero tengo memoria y no habló siempre bien de mí. Dijo muchas veces mentiras".

"Me pareció raro justamente porque hablando desde un lugar de mujer de futbolista que hable mal o mentiras de otra mujer me pareció rari (sic). No tengo nada en contra de ella, pero sí me parece mal que haya dicho ciertas cosas porque pasó por lo mismo y no estuvo bueno", sentenció Camila Homs en LAM.

yanina-latorre-contra-camila-homs.mp4

Como no podía ser de otra manera, Yanina le respondió filosa: "Yo no hablé mal de vos. Conté la historia que conocía. Si crees que mi historia no es la misma que la tuya es un problema tuyo, o tenemos diferentes versiones. Pero no es que yo mentí sobre vos".

Continuando con su descargo, elevó su temperatura y le pegó donde duele: "Cuando te enojas porque te preguntan por Rodrigo... ¿Por qué querés que te preguntemos? Si no te conocemos. Lo único que se sabe de vos es que estuviste en pareja con Rodrigo, que tenés dos pibes, que te separaste, que te victimizas cada vez que podés para jugar con esto".

En cuanto a lo que sufrió en su experiencia personal explicó: "A mí no me pasó lo mismo que a vos. A mí mi marido, un bolu…, me metió un cuerno, se equivocó, salió público, lo perdoné y seguí”.

yanina-latorre-vs-camila-homs.jpg

Y agregó comparando: "Vos te separaste de un jugador de fútbol, cuando te fuimos a preguntar si era por una tercera persona dijiste que no. Te separaste, Rodrigo se puso de novio con Tini Stoessel y vos estás de novia con otro".

"Yo en 30 años me comí un cuerno, como vos seguramente te comiste los mismos que yo. Pero eso es un problema mío y perdoné. Y si hablar mal de vos es decir lo que pienso, me parece que hablo mal y me parece que no estás preparada para estar en este medio", disparó desde su enojo.