Viviana Canosa comparó a Vicuña y Rusherking, parejas de la China Suárez, y defenestró a uno

El cronista le consultó con inteligencia: “¿Seguís los temas del espectáculo, te gusta o quedó afuera esa Viviana?”. Así, Canosa tiró una definición fuerte: “La verdad es que me aburren los nuevos personajes pero porque no los conozco”. Aunque diferenció a Wanda Nara : “Me cae simpática, por ejemplo, porque aparte es de la vieja camada”.

china-suarez-vicuna.png La relación entre la China Suárez y Vicuña hoy está mucho mejor. Pero Viviana Canosa dio su parecer.

Luego surgió en la charla el nombre de la China Suárez y esa cierta polémica que la envolvió por la diferencia de edad con su novio Rusherking. Ahí, la ex Intrusos emanó una defensa a ultranza de la actriz: “Me gusta la China (Suárez) con el nuevo novio también, me encanta. No la conozco, pero yo la veo como feliz. Es como que por primera vez un tipo no la hace sufrir”.

Y acto seguido le pegó durísimo a Benjamín Vicuña, evidentemente motorizada en información que manejó de primera mano en esa época, dado que opinó: “Él parece que la hizo sufrir, a ella y a todas. Si tenés una pareja donde los dos son famosos, cuidado”.

Incluso, Viviana se embarró con el famoso caso en el que la China Suárez y Vicuña engañaron a Pampita a la vista de todo el mundo, ese episodio nunca aceptado públicamente del supuesto encuentro ilegal de Benja y Suárez en un motorhome: “Cuida al otro si vas a tener sexo en un camarín, por ejemplo. Fijate porque le van a contar a la otra persona”.