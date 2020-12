Viviana Canosa analiza su candidatura para un cargo político

Viviana Canosa es una de las periodistas más controvertidas de la televisión argentina. Su actitud de decir y hacer lo que piensa, sin filtros la llevaron a tener muchos adeptos y claro está, también detractores. Lo cierto es que, en el último tiempo, la conductora de Nada Personal no pasó desapercibida.

Cuando el periodista Francisco Olivera le preguntó a su colega sobre si se dedicaría a la política: "Sí", fue la contundente respuesta de Viviana Canosa. Profundizando sobre el tema, agregó: "Me están ofreciendo mucho. Me reuní en las últimas semanas con todos. Básicamente, porque me suelo juntar con mucha gente de la política, de todos los palos", precisó.

Viviana Canosa, a fondo: "Me quiero dedicar a la política, quiero un país que iguale para arriba"

Más adelante Canosa expresó, “a ninguno le digo que sí y a ninguno le digo que no. Hoy me sería muy difícil identificarme con alguien en particular, un partido, gente, porque los políticos tienen una imagen muy negativa frente a la sociedad”, y reveló que se reunió con peronistas, liberales y macristas.

En cuanto al momento de desembarcar en la política, la periodista deslizó, “no creo que mi incursión en la política sea pasado mañana o el año que viene, pero que lo voy a pensar no tengo ninguna duda. Porque quiero un país mejor para mi hija y para los hijos de todos. Yo sí quiero un país igualitario, pero uno que iguale para arriba".

"Cuando yo a veces hablo de educación, y hay gente que me putea pro las redes sociales, les digo: '¿Sabés qué? Los funcionarios públicos, todos, del Presidente para abajo, tienen que mandar a sus hijos a escuelas públicas'. No quiero que ningún funcionario mande a sus hijos a escuelas privadas. Y cuando les pasa algo de salud, que vayan al hospital de su barrio, a ver si las escuelas y hospitales de su barrio no mejoran", expuso con vehemencia la periodista.

En cuanto a los políticos y sus spots publicitarios e incursiones en las redes sociales, Canosa propuso, “hay que hacer menos encuestas, hay que estar más en la calle, hay que escuchar más a la gente, hay que recorrer el conurbano, el país, las villas. No ir a inaugurar caños, una cloaca. Salgamos a la calle". Recordemos que recientemente la periodista fue muy crítica con Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, la primera dama, que recientemente inauguró obras para la provisión de agua potable y sus fotos se viralizaron en las redes. "La primera dama va y gastan una fortuna para inaugurar una manguera, un caño o una canilla", concluyó la periodista.