Viven un calvario tras ser engañados con la compra de un auto de 250 mil pesos

La pareja contactó a los presuntos vendedores a través de un grupo de compra-venta de Facebook, el domingo por la tarde. La oferta era un Chevrolet Cruze por casi 250 mil pesos y estaba en Viedma. Por ser el único día disponible que la pareja tenía para ir al lugar, a pesar de la distancia, contrataron a un remisero para ir y llegaron a las 2 de la mañana.

"En el camino nos iban preguntando cómo estábamos, por dónde veníamos. Nos hicieron ir a una estación de servicio y ahí nos esperaba uno de ellos. Se subió al remís, nos saludó, y nos dijo que el lugar era ahí a la vuelta", relató Andrea, la afectada.

El delincuente los guió hasta Los Álamos y Él Ombú. Una vez en el lugar, el joven comprador se bajó del remís y, en cuestión de segundos, otro hombre que esperaba allí se metió adentro del auto y le arrebató el bolso a la mujer, con todo el dinero. "Mi pareja quedó peleando solo con los dos, uno sacó un arma y el otro gritaba 'pegale un tiro, pegale un tiro'", siguió su relato Andrea.

A pesar de los cinco culatazos que recibió en la cabeza, el hombre le pegó un rodillazo a Ardaiz que lo desmayó. En medio de esa escena, el otro delincuente huyó con el bolso y un policía que estaba cerca fue hasta el lugar y detuvo al desmayado.

Según contó Andrea, gracias al perfume de su cartera, los perros lograron identificar la vivienda en la que estaba el bolso, y guiaron a la policía hasta el lugar. Sin embargo, la orden de allanamiento no estuvo hasta las siete de la mañana, y en ese lapso el delincuente pudo huir. En tanto, Ardaiz quedó con treinta días de prisión preventiva.

Sin embargo, el calvario de la pareja aún continúa con llamados y mensajes amenazantes. "Nunca nos imaginamos esto realmente. Estuve solicitando custodia con móvil policial porque este delincuente nos sigue llamando, nos amenaza con que tiene gente en el barrio San Lorenzo, y la policía me contesta que no pueden hacer nada hasta que no me pase algo", se quejó la mujer. "El delincuente nos dice que si liberamos a su amigo nos va a devolver el dinero, y eso no es así", detalló.

La denuncia realizada por la pareja está caratulada como robo con uso de armas y está a cargo del juez Adrián Dvorzak.