Video: otra salvaje golpiza a la salida de un boliche

“A mi hermano no le pega, a mi hermano no le pega”, se escucha decir en la grabación al hombre que golpea al joven. En otro momento del video llega a escucharse a un testigo que da cuenta de la violencia de la escena al decir: “No, lo mató, lo mató”. Posteriormente, otra joven se acercó a la escena y auxilió a la víctima.

Lo desmayó de una patada en la cabeza

Tras la pelea, el agredido fue trasladado al CAPS, una salita de primeros auxilios de Batán y este martes lo trasladaron hacia Mar del Plata para realizarse un estudio más completo.

El joven radicó la denuncia el lunes por la noche en la Comisaría 8va y testificó que "no recuerda nada de la pelea" y que el hombre que lo agredió estaba acompañado por tres personas más.

Fue un vecino de la localidad de Batán quien compartió las imágenes con el medio 0223 y aseguró: “No podemos seguir así. Este chico no murió de milagro. No queremos tener otro Fernando Báez Sosa”, en referencia al joven asesinado en Villa Gesell en enero de 2020.

El hombre se mostró preocupado por el nivel de violencia y advirtió que “de milagro” no hubo que lamentar daños mayores. “Yo tengo un hijo de 18 años. No lo puedo mandar porque no se si va a volver. Todos los sábados se agarran a las piñas”, aseguró.

Por su parte, el vecino denunció que los efectivos de la comisaría 8va de Batán se encontraban en el lugar y no intervinieron en el hecho para evitar la golpiza.

En el caso tomó intervención la Dra. Florencia Salas de la UFI 1, la cual ordenó una serie de medidas investigativas a los fines de determinar la autoría del hecho.