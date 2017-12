Víctimas de abuso cuentan su calvario para apoyar a otros

El objetivo principal es el de sensibilizar a la sociedad sobre la temática y darle visibilidad.

Sebastián Cuattromo fue abusado a los 13 años en la escuela por un docente católico. Tardó dos décadas en poder alzar su voz y finalmente logró que fuera condenado a 12 años de prisión. Por su parte, Silvia Piceda busca justicia por su hija, quien sufrió abusos en el círculo intrafamiliar.

Desde hace años, juntos recorren el país contando sus historias para que quienes hayan pasado por una situación similar pierdan el miedo de hablar. Si bien en un principio el trabajo de ambos fue a pulmón, finalmente decidieron incorporar asociados para así cumplir su meta, la de expandirse y llegar a todo el país.

400 inscriptos para el congreso internacional. Es la sexta edición del congreso internacional, que por primera vez se realiza en la Patagonia. El encuentro contará con profesionales, estudiantes y agentes municipales. La idea central del congreso es la participación de distintas instituciones, del ámbito público y privado para debatir sobre experiencias de contención para las víctimas.

“Muchos de nosotros hemos sufrido abusos en la infancia, y otros somos adultos protectores de niños víctimas en el presente. En la asociación tenemos gente que se ha unido y son de otras provincias como Tierra de Fuego”, manifestó Sebastián a LM Cipolletti.

Aseguró que esa situación “demuestra el nivel de confianza que tienen en nuestra labor, porque son personas que no conocemos de lugares que jamás visitamos. Esto nos motiva a seguir adelante y crecer”.

Durante la conferencia no sólo se harán eco de las injusticias que les tocó vivir a lo largo de los años, sino que también difundirán un importante mensaje para quienes han tenido la misma oscura experiencia, y es que no están solos. También harán hincapié en el hecho de que, sin una lucha por parte de la sociedad, la Justicia jamás cambiará su mirada sobre el delito y no lo pondrá entre sus listas de prioridades.