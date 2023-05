Vacunatorio VIP: piden la indagatoria del ex ministro de Salud

Los fiscales federales Eduardo Taiano y Sergio Rodríguez pidieron este jueves la indagatoria del ex ministro de Salud Ginés González García en la causa que lo investiga por el "vacunatorio VIP".

El delito que se le imputa al ex funcionario es el de abuso de autoridad y peculado de bienes, previstos en los artículos 248 y 261 del Código Penal, por las vacunas que recibieron en el Hospital Posadas algunos dirigentes políticos, periodistas y allegados suyos, informó la agencia de Noticias Argentinas.

Alberto y Ginés.jpg

Además, los fiscales solicitaron que sean citados el ex director del Hospital Posadas, Alberto Maceira; la ex jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Posadas, María Elena Borda; el ex secretario privado de González García, Marcelo Guille; y subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Salvador.

Los episodios investigados datan de febrero de 2021, cuando comenzaron a llegar vacunas contra el Covid-19 y algunos dirigentes fueron beneficiados en recibir la dosis primero, sin hacer fila.

Entre los vacunados VIP aparecieron Carlos Zannini, Horacio Verbitsky y Eduardo Duhalde, entre otros.

Para los fiscales, Maceira y Borda ordenaron el retiro de unas 50 dosis de la vacuna para personas "elegidas discrecionalmente y por motivos particulares, que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos previstos al no integrar la categoría "Personal de Salud y/o Estratégico".

De esta forma, infringieron el esquema de vacunación estipulado por el Ministerio de Salud.

Tras conocerse la noticia, el presidente Alberto Fernández decidió pedirle la renuncia González García. Tiempo después, en distintas entrevistas, el ex ministro aseguró que no existió un "vacunatorio VIP".