“Estoy conforme con el primer día en Rosario. En el segundo entrenamiento me fue muy bien y en el tercero tuvimos algún problemita en el auto que no nos permitió girar bien, pero estoy confiado en que se va solucionar para mañana (por hoy)y vamos a estar nuevamente competitivos”, manifestó el cipoleño.

Por su parte, el angosturense Juan Cruz Benvenuti (Torino) concluyó en la 21° posición y Camilo Echevarria, 35°, aunque el neuquino no cerró vuelta. En el primero y segundo ensayo Benvenuti fue 16° y Camilo 33° y 27°. Hoy clasificación a las 13 y 15.

En el TC Pista, Lautaro de la Iglesia (Ford) fue 17° a 1s773/1000 de Andrés Jakos. Hoy la clasificación y las series.

El autódromo

Hubo malestar en varios pilotos, por las condiciones que presenta el renovado autódromo de Rosario, incluso cuestionaron condiciones de seguridad. Urcera habló al respecto: “El circuito me pareció muy interesante, aunque no me gustó que está muy sucio”.