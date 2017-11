En la vuelta 10, el de Citroën le tocó el auto al de Toyota en un sobrepaso que terminó dando contra uno de los muros de contención en el veloz trazado cuyano.

Hasta allí, la marcha del rionegrino era en la posición número 15, lejos de lo imaginado y sin demasiadas expectativas por el motor, que fue cambiado el sábado por equipo oficial.

Un par de giros más tarde de la maniobra, se conoció la decisión de los comisarios deportivos, que le sacaron la bandera negra al 51.

Lo curioso llegó después cuando, molesto por la decisión, el corredor aportó su cámara a bordo para mostrar la maniobra.

Según su propio testimonio, las autoridades le comunicaron la fallida decisión y el piloto local lo lamentó mucho más porque ya no podía rectificarse.

De esta manera, no apareció en la clasificación final que dominó Mariano Werner con un Peugeot, relegando en el podio al líder del campeonato, que sigue siendo Facundo Ardusso, y a Leonel Pernía (ambos de Renault).

“Fue equivocada la decisión de los comisarios. Después de la carrera les llevé mi cámara y pudieron ver que yo no busco tocarlo. Pero ya está”.“Me queda un poco de bronca que no hayan esperado a ver las cámaras. Decidieron en la carrera y me excluyeron de la final. No se puede volver para atrás”.Manuel Urcera. Piloto de Citroën excluido

Ya sin chances en el campeonato, Urcera quedó décimo y sigue siendo el mejor piloto de Citroën en la vuelta de la marca a esta categoría.

Hacia el valle

La próxima cita será a fin de mes en el autódromo Parque de la ciudad de General Roca, con la penúltima del calendario que concluirá en diciembre en Córdoba.

El público del Alto Valle vivirá una verdadera fiesta el sábado 25 y el domingo 26 de noviembre.

Ya en los próximos días se pondrán a la venta las entradas en diferentes espacios.

El campeonato todavía no está definido, aunque la distancia que ha tomado Ardusso respecto de Werner es de 19 puntos, en lo que ya es definitivamente un mano a mano entre los dos.

El de Renault, además, tiene la enorme posibilidad de hacer doblete, ya que también domina las posiciones del Turismo Carretera, donde ganó en su última presentación en Toay, La Pampa, cuando apenas restan dos capítulos para el cierre.