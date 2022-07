Una neuquina entró a La Voz y eligió el team de La Sole

Es que previo a salir a escena, Soledad contó que en su casa “no había influencia musical”, pero sí recordó que cuando tenía 3 años su mamá, María Avelina, que estaba a su lado en la audición, la llevó a ver a Soledad Pastorutti en el marco de una gira de la artista en Rincón de los Sauces. “Mi nombre es por La Sole porque mamá es fanática. Me compró un poncho en esa oportunidad y lo trajimos” , recordó la joven que anticipó que Ricardo Montaner o La Sole eran los favoritos.

Audicionar para el reality fue toda una verdadera odisea para la joven que recibió el apoyo de cientos vecinos de la ciudad. “Me empezaron a decir que cante y que vaya al casting. No me animaba”, contó Gilabert y agregó que fue ahí cuando “hice una encuesta en Instagram y me escribieron emprendedores donándome cosas. Hicimos una rifa y toda la plata estuvo destinada para venir a Buenos Aires a hacer el casting”.

Después de su presentación, Ricardo Montaner quiso saber qué se sentía cantar y, al llegar al final de la canción, ver que los jurados no se daban vuelta. La joven emocionada por haber ingresado al programa aseguró que “no sentía decepción” porque estaba en el escenario de La Voz.

“Lo hiciste muy bien”, dijo La Sole, quien recordó haber estado en Rincón y fue en ese momento que todo el jurado comenzó a enumerar diferentes situaciones sobre el escenario.

Minutos antes de tomar la decisión, la neuquina aseguró: “Estoy feliz. Feliz de conocerlos. Tengo una historia con mi nombre y me pusieron Soledad por La Sole. Mi mamá es fanática”, y eligió a la cantante de Arequito para transitar su camino en el reality.

Luego de darle la bienvenida al team Soledad, la cantante se acercó a conocer a su mamá que emocionada le dio un cálido abrazo y le mostró la bandera de Neuquén y el poncho que había comprado en aquella visita de la cantante a la ciudad.