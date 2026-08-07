Una joven gastronómica rionegrina fue becada y necesita reunir los fondos para irse a España.

La joven de Valle Azul estudió gastronomía, ganó una beca internacional y debe viajar de urgencia a fin de mes. Para

Maite Gómez es una joven profesional de la gastronomía que obtuvo una beca para profesionalizarse en España . Un cambio en las fechas estipuladas para este paso trascendental en su carrera la obliga a acelerar los plazos para reunir el dinero necesario para estar en Canarias antes de que termine el mes de agosto.

De un lugar tan pequeño como Valle Azul , ella apostó por su formación. Perseverante en la búsqueda laboral y la mejor a en su calidad de vida, terminó la secundaria y eligió el arte culinario como su profesión a futuro. Así fue como se recibió en 2025 en el Instituto Gastronómico de las Américas (IGA) de General Roca.

En diálogo con LM Cipolletti , Maite nos cuenta que la alegra saber que su historia corre de boca en boca por el Alto Valle .

Respecto de la propuesta formativa, la joven relató que la institución ofrece a sus estudiantes la posibilidad de acceder a pasantías internacionales. En su caso, en febrero le avisaron que estaba ''aceptada'' y desde ese momento comenzó a hacer todos los trámites necesarios.

Sin embargo, la urgencia irrumpió en sus planes hace tan solo unos días, cuando le notificaron que el viaje programado originalmente para más adelante se adelantaba de forma imprevista: el próximo 22 de agosto ya debe estar en viaje con destino a Gran Canaria. Esta semana definió que por una cuestión de costos viajará, incluso, unos días antes.

Una experiencia que sentará sus bases

La experiencia profesional durará un año en Gran Canaria, donde ya tiene asignado un puesto en el reconocido restaurante ''El Senador Beach House''. Allí permanecerá los primeros seis meses, con la opción de realizar el segundo tramo de su pasantía en un nuevo establecimiento.“Es una oportunidad que no quiero dejar pasar”, enfatizó la joven.

Trabajo, autogestión y solidaridad

Para costear los gastos del viaje, Maite volcó en los últimos meses todo su talento gastronómico en la elaboración y venta de productos caseros. Además, ya cuenta con formación en coctelería.

Frente a la inminente fecha de salida y con los ahorros consumidos por la gestión de visados y documentación, lanzó una nueva cruzada solidaria apoyada por comercios de Villa Regina.

Actualmente se encuentra organizando una rifa solidaria. Para ello, la familia Vázquez ya colaboró con la donación de un perfume “La Copa del Mundo” de su farmacia, y Maite se encuentra en la búsqueda activa de dos sponsors más que se sumen con premios para completar el sorteo.

La meta principal es vender 100 números a un valor de $5.000 cada uno. “Toda colaboración, ya sea con la donación de un premio o cualquier tipo de ayuda, será de enorme importancia para que pueda cumplir esta oportunidad única de formación y seguir creciendo profesionalmente”, concluyó.