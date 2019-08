Una carta que por ahora frena la "plancha" del crudo y el dólar petrolero

De acuerdo a lo que pudo saber LM Neuquén, el texto, aún en etapa de borrdor, fue redactado por los equipos jurídicos de Shell, ExxonMobil, Vista Oil&Gas, Chevron, Pluspetrol, Equinor y Tecpetrol (Techint), entre otras.

La elaboración del texto no contó con la participación de YPF y de PAE. La misiva expresa sobre todo el malestar de las petroleras no integradas, aquellas que producen petróleo pero no lo procesan en refinerías propias.

Son las que apenas trascendió la medida, que el gobierno nacional terminó frenando el miércoles por la noche, once horas después de anunciarla, pusieron el grito en el cielo por el impacto que podría tener en sus planes de desarrollo, ubicados en buena medida en áreas sobre Vaca Muerta.

Es que en el contexto de una cadena de costos dolarizada, el freno en el valor interno de la divisa y en una posible suba del crudo, las deja en una absoluta disparidad respecto de planes de negocios en otros países, como en el caso de los desarrollos shale de Estados Unidos, con los que Vaca Muerta corre una carrera para acortar diferencias.

En el borrador del texto, dirigido al secretario de Energía Gustavo Lopetegui, las operadoras advierten, en algunos párrafos que “esa secretaría “debe tener presente que, a los niveles de precio de realización del petróleo crudo para los productores no integrados que podría resultar de las medidas anunciadas, ello seguramente resultará en una caída de la actividad y revisión de los planes de inversión ya comprometidos”.

--> Qué dice la carta

Secretario de Gobierno de Energía de la Nación

Lic. Gustavo Lopetegui

Ref.: Solicita en forma urgente se abstengan de intervenir en el precio de comercialización del petróleo crudo y se convoque una mesa de diálogo con todos los actores de la cadena de producción, refinación y comercialización de hidrocarburos.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., en relación a la medida económica anunciada el pasado miércoles 14 de agosto de 2019 respecto al precio de los combustibles.

Tal como se ha anunciado públicamente y se refleja de manera oficial en el sitio web de la Presidencia ([1]), en el marco de una serie de medidas económicas de diversa índole decididas súbitamente luego de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del domingo 11 de agosto de 2019, se incluye como una de ellas “…congelar el precio de la nafta y el resto de los combustibles por los próximos 90 días”.

Si bien no se han dado a conocer oficialmente mayores precisiones sobre los alcances de semejante medida de intervención económica, lo que se anuncia podría resultar, además de sorpresivo e inconsulto con los productores no integrados de petróleo crudo de Vaca Muerta a quienes impactará la medida, seriamente perjudicial para la actividad en curso y las futuras inversiones ya comprometidas por las empresas abajo firmantes.

Esa Secretaría debe tener presente que, a los niveles de precio de realización del petróleo crudo para los productores no integrados que podría resultar de las medidas anunciadas, ello seguramente resultará en una caída de la actividad y revisión de los planes de inversión ya comprometidos.

Al respecto y toda vez que aún no se ha instrumentado la medida referida, exhortamos al Sr. Secretario de Gobierno de Energía tenga a bien:

(i) Abstenerse de hacerlo con los alcances que se han anunciado pues, no solo no generarán el beneficio que se invoca en la población, sino que provocarán un daño ciertamente gravísimo en las empresas productoras de petróleo crudo y, por ende, en proyectos a los que vuestro propio Gobierno ha destinado ingentes esfuerzos en promover y difundir como ejemplo de genuino desarrollo, como sin dudas lo son los proyectos de Vaca Muerta.

(ii) Convocar a una mesa de diálogo de toda la cadena de producción, refinación y comercialización de hidrocarburos a efectos de evitar que una medida inconsulta redunde en una afectación ilegítima y por demás dañina para las empresas productoras.

Finalmente deseamos dejar claro que, como empresas productoras no integradas de Vaca Muerta, manifestamos nuestra más entera convicción y disposición para consensuar con esa Secretaría y con los otros actores de la cadena de hidrocarburos aquellas soluciones que en forma equitativa y proporcionadamente permitan superar los difíciles momentos por los que atraviesa nuestra economía.

Para el caso que, sin perjuicio de lo antedicho, las medidas que se tomen lo sean en forma inconsulta e inequitativa, las empresas abajo firmantes nos reservamos los derechos de acudir a las instancias administrativas y/o judiciales que consideremos pertinente a los efectos de defender nuestros derechos conforme la Constitución Nacional y legislación aplicable en la materia.

Sin otro particular, saludamos al Sr. Secretario de Gobierno de Energía muy atentamente.