Un cruce entre Manu Urcera y Lambiris casi termina muy mal

“Me molestó que me venga a prepotear. No tengo ningún problema en que haga eso, pero no acá en el autódromo, porque acá sabemos que si peleamos no corremos. Si él quiere venir a pelear, vamos a pelear en otro lado, no acá”, dijo más tarde Urcera.

Tras el cruce, ambos pilotos fueron llamados por los comisarios deportivos para dar explicaciones. La polémica podría continuar en los escritorios.

Todo sucedió en el último cuarto clasificatorio del TC donde estaban los integrantes de la Copa de Oro, quienes esperaron que se acerque el cierre para salir a pista y la estrategia les salió mal. Nicolás Bonelli (Ford) se quedó con la pole provisoria y Urcera fue 32º. Hoy será una jornada clave para los que aspiran al título.