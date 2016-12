Un cipoleño la rompió en la apertura del Aquadance

Flavio Mendoza, junto al elenco de su obra Mahatma, con un despliegue impresionante se hizo cargo del inicio Aquadance, uno de los ritmos más esperados del certamen. El reconocido productor teatral dejó a todos boquiabiertos, y hasta el jurado se levantó para aplaudirlos de pie.

"Felicitaciones, increíble", dijo Marcelo Tinelli, sorprendido por el show, mientras todos los presentes en Ideas del Sur ovacionaban la performance. "Es volver al primer amor, de verdad, gracias, si no hubiera pasado por acá toda la explosión en mi carrera y en mi vida no hubiera pasado", se sinceró Flavio.

Y agregó: "Estoy súper orgulloso de haber pasado por acá y cada vez que vengo no sabés la presión que era para mí. Cada vez que me dicen de volver digo 'no voy' porque es la presión de no defraudar al público y a los amigos maravillosos que tengo en el jurado". En ese sentido, Tinelli destacó su labor en medio de la crisis que se vive en la producción teatral nacional. Se había anunciado que Carolina "Pampita" Ardohain también haría una presentación, pero lo hará el jueves.