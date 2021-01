Tres hijos de Diego Maradona pidieron que continúe el juicio contra Claudia Villafañe Tres hijos de Diego Maradona pidieron que continúe el juicio contra Claudia Villafañe

“La decisión del destino de ese proceso (el juicio en Miami) le corresponde exclusivamente a los herederos, quienes son los que deben decidir asesorados por sus letrados. Me dediqué a contactar a cada uno a efectos de anoticiarlos de la necesidad de resolver la cuestión manteniendo numerosas reuniones con sus abogados. No obstante, los esfuerzos realizados, y a pesar de mi insistencia, no se ha podido lograr un acuerdo entre ellos”, dijo Sebastián Baglietto, encargado de administrar la sucesión del Diez.