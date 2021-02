Cada vez que la tragedia enluta al Distrito de Patagones , el problema se hace evidente y la angustia de las familias de turno florece para reclamar. Algunos posteos de indignación vía redes sociales, repudios, insultos a funcionarios y todo vuelve a quedar en la irregularidad permanente de no contar con ese servicio. La rueda sigue girando y quienes lloran a sus víctimas siguen siendo maltratados por el sistema.

A pesar de que la joven fue rápidamente trasladada al Hospital Pedro Ecay, no resistió y murió, por lo que la familia y amigos comenzaron a afrontar el difícil momento de pérdida de Leonela con su muerte. Pero lamentablemente, no es lo único que tiene que afrontar, sino también atravesar por la lamentable desidia estatal y burocrática ya que Carmen de Patagones sigue sin médico forense.

“La verdad es una vergüenza que en Patagones no allá un médico forense. Ahora el cuerpo de mi hermana esta en Bahía Blanca porque Patagones no tiene forense. El cuerpo va a llegar a la noche y gracias a que no hay médico forense, ni heladeras en la morgue la vamos a tener que velar a cajón cerrado”, contó en medio de la angustia Federico en la red social debajo del posteo de una noticia que informaba sobre el caso de su hermana.

Por último, Escobedo manifestó que “encima de todo querían que nosotros pagáramos el traslado, es una vergüenza”, finalizó en su redacción.

Bahía Blanca queda a prácticamente 300 kilómetros de Carmen de Patagones y es la ciudad judicial que administra ese poder en el Distrito. El cuerpo de la joven fue llevado para la autopsia y regresado a su familia en la noche del lunes, prácticamente 24 horas después del accidente por lo que la consternación de esa familia no tiene fin.