Tortoriello criticó la forma de gestionar que tuvo Arriaga

En varias ocasiones, Arriaga ha criticado y marcado diferencias con la actual administración local. Recientemente, tomó distancia de Tortoriello al respaldar la actividad petrolera en las chacras y al oponerse a la expropiación de tierras de los asentamientos irregulares.

Ahora, es el actual intendente el que contraataca. “Soy cipoleño y en su momento me alegré cuando Arriaga superó el déficit que había heredado y las obras que fue desarrollando. Hoy, que ya tengo experiencia como intendente y he logrado enfrentar un déficit mucho mayor que el de él en mi primer año de gobierno, puedo decir que para mejorar las cuentas, ordenar el funcionamiento y concretar obras no es necesario el congelamiento de los sueldos de los empleados ni de la carrera administrativa”, enfatizó.

El jefe comunal rompió así lanzas con uno de los personajes políticos históricos de la ciudad y que cumplió, entre 1995 y 2003, dos mandatos consecutivos como titular del Ejecutivo.

Indicó que al asumir el Municipio había una deuda de unos 50 millones de pesos y, apostando a una mayor eficiencia y cortando con gastos innecesarios, como el sobredimensionado alquiler de vehículos, pudo durante 2016 terminar con el rojo de las finanzas y concluir el año con un superávit de varios millones.

“A diferencia de Arriaga”, expresó que “en lugar de cargar el peso de las mejoras” sobre los hombros del personal, se ha dedicado desde el inicio de su gestión a levantar los ingresos de los empleados, con sucesivos aumentos salariales que han permitido “avanzar en la dignificación” de las funciones y el desempeño de los municipales.

Según Tortoriello, los efectos de los recortes de haberes y derechos laborales de su ex colega se han extendido a través de los años hasta el presente. Los bajos sueldos, la vigencia de contratos basura y la imposibilidad de concretar el crecimiento según escalafón y categorías han perdurado y afectado a los trabajadores durante años.

En la gestión en vigencia, en cambio, se han puesto en marcha contratos adecuados para los eventuales, se ha avanzado en el pase a planta de contratados y se han acordado incrementos salariales en acuerdo con los gremios, enfatizó.

“Se puede ordenar la situación de la comuna sin tener que recurrir a congelar los sueldos y la carrera administrativa. Nosotros buscamos respetar siempre a los trabajadores”. Aníbal Tortoriello, Intendente de la Municipalidad de Cipolletti

Un aumento salarial consensuado

Para el intendente Aníbal Tortoriello, el aumento de haberes del 15% para el personal que se percibirá ahora es una respuesta directa a las expectativas inflacionarias nacionales y se compadece con el nivel de suba que han tenido las tasas municipales. Destacó, al efecto, el grado de entendimiento que ha tenido su administración con los gremios ATE, Soyem y UPCN, y cuestionó que lamentablemente una vez más Sitramuci sea el único que ha planteado alguna disidencia. Apuntó por esta situación, aunque sin mencionarlo, contra el dirigente Omar Meza, de quien sugirió que confunde “la violencia con el diálogo”. Tortoriello puso de relieve “lo positivo” que será para los empleados recibir todo el incremento de entrada y no en tramos, y señaló que en lo que va de gestión se han mejorado los ingresos, en particular, de las categorías más bajas.