TC: Todino hizo la pole, Urcera fue 5to y Benvenuti 19no

todino-LM.jpg Todino se llevó la clasificación del TC. Urcera fue quinto y Benvenuti 19no

“Nos fue bien hoy, así quién dice cómo nos puede ir mañana. La primera vuelta fue buen, pero la segunda era mejor, aunque me la sacaron porque excedí la pista. La verdad es que no me esperaba andar tan bien. Estoy muy agradecido a todo el trabajo del equipo y de los que permiten que este en el TC”, expresó el dominador de la clasificación.