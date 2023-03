"Soy una cara bonita": el casting de Camila, la hermana de Thiago Medina

"Me llamo Camila, tengo 28 años y soy de Virrey del Pino... Me gustaría entrar a la casa de GH por la experiencia. Soy divertida, auténtica, jodona, no me gusta la mala vibra... Quiero mostrarme tal cual soy ", contó Cami, mirando a cámara.

CAMILA LA HERMANA DE THIAGO CASTING GH 2023.mp4

Criticada fuertemente en las redes sociales durante la estadía de su hermano en la casa más famosa del país, Cami dejó en claro que las críticas no le afectarían estando dentro de la casa.

"No me importa lo que la gente opine de mí... Si soy gorda o flaca, me amo y muestro cómo soy... Amo que la otra gente se refleje en mí porque hay mucha gente que no se quiere. Sinceramente, soy una carita bonita... Me gusta bailar, joder, estar en familia y me encantaría vivir esta experiencia", cerró Cami, buena onda.

¿Entrará Cami a la casa? ¿Irá por la revancha?