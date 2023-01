¡Sin filtro! Santi Maratea atacó con todo a Diego Brancatelli y no se guardó nada

Santi Maratea contra Diego Brancatelli.mp4

Ante esto, Maratea se defendió: “Me están queriendo hacer tendencia en Twitter para tirarme abajo o para desacreditar algo que estoy diciendo. Y esto no me frena, pero me pone de mal humor. Me enoja y no puedo creer de quién viene. Toda la gente que está viendo son espectadores y tiene más dudas, pero entre vos y yo sabemos que el fracasado acá sos vos”.

Ahora, el influencer visitó a Ángel de Brito en LAM y no pudo contener su deseo de atacar nuevamente al periodista. Sabiendo de la guerra entre ellos, el conductor lo llevó hacia ese lugar. “¿Por qué Brancatelli?”, le consultó.

“¿Por qué lo tengo de hijo? Porque es un idiota. Es fácil pegarle. Él lo sabe, trabaja de eso. Yo estaba muy enojado porque me había traicionado un amigo y dije ‘me descargo con este, que evidentemente quiere que lo atienda’. Fui y lo atendí”, lanzó con soberbia sobre cómo decidió contraatacar el periodista entrando en su juego.

En alguna oportunidad, Diego Brancatelli puso en duda el accionar del influencer con sus colectas. “¿Vieron que Santi Manotea no era neutral ni un angelito inocente desinteresado? ¿De qué vive el ganso este? ¿Labura?”, disparó de forma agresiva.

Es por eso que Maratea decidió responderle nuevamente: “Todos sabemos de qué trabaja él. Venir a bardear mi laburo, solo por responder a alguien, me parece muy hipócrita de su parte. En su vida privada y cómo resuelve las cosas es de una manera super miserable, y cuando sale a la calle va con el dedo y baja línea con un discurso que ni siquiera lo representa”.