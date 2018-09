Sin beneficios para los Montecino: irán a juicio oral

Los hermanos Montecino, de la mano de su abogado particular, llevaron adelante en los últimos meses una intensa labor defensiva para evitar el temido juicio oral. No les alcanzó y ayer, una vez más, una jueza cipoleña confirmó que no pueden acceder a los beneficios del acuerdo con las víctimas de una serie de estafas con autos robados y con problemas mecánicos.