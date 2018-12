"Siempre pienso en Cipo"

Gardelito, el recordado 2 del golazo de Boca en cancha de Independiente, tiene al cipoleño entre sus preferidos. El ex Cipo logró ser titular en 13 de los 16 partidos de la fase regular y siente estar en un lugar para pelear arriba.

“Desde acá siempre pensábamos en esa famosa diferencia de potencial entre los equipos del sur y del norte. Doy fe de que es así, allá hay muchos jugadores de Nacional B que bajan para ser protagonistas allá”, comentó.

De vacaciones en el pago hace una semana, el Parque Norte cipoleño se ha convertido en el refugio para mantenerse físicamente, ya que el 2 de enero deberá marcar presencia en Chaco.

“Hay mucha expectativa de parte de la gente, que llena la cancha todos los partidos. Encima arrancamos en Copa con el clásico ante Sarmiento, la calle es un locura”, confirma desde la tranquilidad patagónica.

El defensor tiene contrato vigente con For Ever hasta junio y, de seguir en este nivel, recibirá ofertas.

Adaptación

El calor y los mosquitos hicieron dura la tarea de la adaptación, pero si hay algo que no se extraña para nada es el sintético. “Hay campos de juego espectaculares y no se siente ningún dolor (risas). La verdad que ese es un tema a corregir rápido por parte del club”, expresó. Todo el tiempo, Cipo va y viene en la conversación, es que la campaña del Capataz no pasó desapercibida para él y jura haber sido echado del grupo de Whatsapp de los jugadores de Chaco For Ever porque no paraba de hablar del Albinegro de Río Negro. “Me eliminaron. Dicen que soy insoportable con Cipo, pero es que yo soy hincha, me sale”, confió también entre carcajadas.

Igual, los objetivos personales están puestos de lleno en el norte y confía en el potencial que tiene el plantel. “Hay tres y hasta cuatro jugadores por puesto. Tenemos que demostrar ahora en la zona campeonato que va a ser muy dura”, anticipó.

For Ever integrará la zona 2 con Boca Unidos de Corrientes, Deportivo Maipú, Desamparados de San Juan, Estudiantes de Río Cuarto, Huracán Las Heras, San Jorge de Tucumán y Sarmiento de Resistencia; una nómina que, a juzgar por el análisis de uno de los protagonistas, cuenta con muchas chances de aportar el nombre del nuevo ascendido.

A partir de enero, en la primera fecha comenzará a develarse cuál de todos será el campeón de la presente temporada.

3 goles lleva convertidos en la zona del norte el cipoleño que jugó como marcador central.

“La trombosis es parte del pasado”

La historia de Damián Jara y Cipolletti incluye hasta una atípica trombosis de miembro superior que le fue detectada en el 2015, dos días después de un partido oficial del Albinegro en Cutral Co.

“Al club y los dirigentes yo les estoy eternamente agradecido porque no me olvido de que en el momento de mi enfermedad estuvieron siempre conmigo hasta que me curé”, recordó el jugador.

Hoy, tres años después de ese mal momento que hasta casi puso en duda su continuidad en el fútbol, el marcador central jura que todo es un mal recuerdo. “Ya fue, cumplí mis últimos estudios hace un tiempo y me dieron el alta”, agradeció.